Es necesario desarrollar tecnología que proteja los datos personales: Caballero

Aun cuando la protección de datos personales es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política federal, la lucha por el respeto de esta garantía ha sido rebasada por el desarrollo tecnológico a diario, de manera que la solución a este problema es robustecer las investigaciones en telemática, informática y tecnologías de punta para alcanzar el respecto a la privacidad, aseveró el especialista Ángel Caballero Vázquez.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Protección de los Datos Personales, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) de Tlaxcala organizó la conferencia “Protección de datos personales: los retos en el sector público” que dictó este martes Caballero Vázquez a representantes de esta área de los sujetos obligados.

En su disertación, Ángel Caballero recordó que el tema de la protección de datos personales inició en los años 2002 y 2003 en México, pues antes se dio prioridad al acceso a la información pública y a la transparencia frente a la opacidad con que se conducían las instituciones gubernamentales.

Indicó que las personas no pueden participar en consultas públicas si no saben o no conocen del tema en cuestión, por eso enfatizó que la educación es el camino para estar en condiciones de emitir opiniones sobre determinado asunto público.

Sin embargo, lamentó que México tenga un atraso de 50 años en el nivel educativo de las personas para alcanzar un nivel de participación para resolver los problemas que aquejan al país.

Refirió que en el derecho de acceso a la información uno de los límites es la protección de los datos personales y con las reformas constituciones se establecieron cuatro aspectos para lograrlo: acceso a los datos, modificación de los datos, cancelación y oposición a la publicación de los datos.

No obstante, mencionó que hay aspectos que no se pueden controlar y ante ello debe anteponerse la ética porque si bien la ley dice una cosa, en la práctica se hace otra cosa. Por ejemplo, cito que las tiendas departamentales y las redes sociales tienen más de datos de las personas que el gobierno, por lo que hay un alto nivel de vulnerabilidad de los mismos.

Por ello, planteó a los asistentes que el respeto de los datos inicia con la educación de las personas y también se requieren de mecanismos idóneos para tener control de los mismos, lo que conlleva a realizar más inversión e investigación en el desarrollo de tecnologías para garantizar el respeto a la privacidad, pero en “México aún estamos en la era de hierro en este sentido”.