En seis años, entes fiscalizables saquearon las arcas de Tlaxcala con 4 mil 89 mdp: Netzáhuatl

En los últimos seis años, ayuntamientos, poderes y organismos autónomos “han saqueado las arcas públicas” y generado un presunto daño patrimonial por 4 mil 89 millones 897 mil 656.19 pesos, abusos que permanecen impunes, reconoció la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi.

Por ello, la diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), urgió a los legisladores locales a generar acciones para combatir este tipo de excesos, sancionar a los responsables y sobre todo, recuperara el dinero que ha sido desviado o malversado por funcionarios públicos.

En la sesión ordinaria de este jueves, Netzáhuatl Ilhuicatzi lamentó que del año 2013 al 2018, se arrastre una serie de excesos y abusos en la aplicación de los recursos, que podrían derivar en delitos, pero éstos no han sido sancionados y de paso, se desconoce el índice de recuperación de los fondos.

“En esta LXIII Legislatura, estamos obligados a no caer en omisiones o en indolencias, pues si sumamos el posible daño patrimonial de la dictaminación de cuentas públicas de los cinco años anteriores y el actual 2018, puede resultar una cantidad de millones de pesos que se desconoce su destino final y que de acuerdo a estos años podemos decir que el probable daño patrimonial que se detectó es de 4 mil 89 millones 897 mil 656.19 millones”, dijo.

La legisladora puntualizó que de acuerdo con datos oficiales emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en el año 2013 registraron un daño por 746 millones 532 mil 967.9 pesos, mientras que un año después la cifra llegó a 983 millones 108 mil 27.8, en 2015 los montos se ubicaron en 439 millones 440 mil 154.18, para el siguiente ejercicio el daño se contabilizó en 725 millones 22 mil 686.29 pesos, para 2017 la afectación fue de 634 millones 294 mil 870.60 y el año pasado ascendió a 561 millones 498 mil 949.42 pesos.

Sin embargo, consideró que el proceso de fiscalización y la facultad de los diputados no solo deben quedarse en la mera revisión del gasto, sino en la recuperación de los fondos que han sido desviados.

“La lucha contra la corrupción también debe pasar por recuperar lo que le han robado a las arcas públicas del pueblo… nuestra tarea como legisladores es sumar a todas las instancias y dependencias del Estado y del gobierno a que esa cuantiosa cantidad no se pierda en los procesos administrativos, legales o en el olvido. Para no caer en especulaciones, debemos trabajar conjuntamente y de manera coordinada con el OFS para saber con exactitud el posible daño patrimonial de las cuentas públicas de los entes fiscalizables del Estado y que no han prescrito hasta el momento, todo esto conlleva a que dichos recursos sean devueltos al pueblo de Tlaxcala y que sean aplicados conforme a la normatividad en la materia”.