Enfrenta sistema nacional anticorrupción diversos retos de cara al nuevo gobierno: Jacqueline Peschard

Tras asegurar que los actos de corrupción no se acabarán solo con actos de buena voluntad ni con el arribo de la nueva administración federal, la doctora Jacqueline Peschard Mariscal sostuvo que los principales obstáculos que enfrenta el sistema nacional anticorrupción son la falta de mecanismos legales que obliguen a la colaboración interinstitucional y la ausencia de adecuaciones a las normas para sancionar de manera efectiva cualquier conducta ilegal en la materia.

En su conferencia denominada retos del sistema nacional que disertó este miércoles en el marco del 42 aniversario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), la ex presidenta del otra Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, sostuvo que aunado a estas dos condicionantes, también privan desafíos técnicos e institucionales como la falta de denuncias ciudadanas.

Además, criticó el hecho de que a más de un año de que tuvo que entrar en operación el sistema nacional anticorrupción persiste la ausencia de fiscales generales en la materia en el país, aspecto que mantiene en la inoperatividad ese esquema.

Pese a ello, Peschard Mariscal estimó que no todo ha sido deficiencias, ya que “se registran algunos avances en la materia, como es el hecho de que varios ex gobernadores se encuentren presos y a otros se les investigue”, aunque “ello no sólo debe de quedar en esa acción, sino establecer estrategias de colaboración interinstitucional para desarticular las redes por las que opera algún acto de corrupción”.

En ese sentido, consideró que los diversos niveles de gobierno deben impulsar la transparencia y rendición de cuentas, además de mejorar los mecanismos para atender las denuncias ciudadanas y que en este proceso se proteja a los denunciantes; se investigue y procure justicia efectiva para frenar la impunidad y que se establezcan sanciones efectivas y mecanismos correctivos “para que este sistema quede completo”.

Por ello, la especialista consideró que los desafíos en el contexto del nuevo gobierno que asumirá funciones el 1 de diciembre próximo es la definición del sistema nacional anticorrupción, en especial, sobre el nombramiento del fiscal en la materia, porque “no hay una visión clara al respecto”.

Además, estimó que es necesario que la sociedad organizada mantenga en su agenda el tema del sistema anticorrupción y de manera crítica, pues recordó que en su momento la sociedad civil presionó para la integración del sistema nacional anticorrupción a través de la llamada Ley 3 de 3 que obligó a reformar el artículo 113 constitucional.