En Tlaxcala se asegura equidad, pertinencia y continuidad en la educación: Florentino Domínguez

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Florentino Domínguez Ordóñez afirmó que la dependencia a su cargo, a través del Programa Binacional de Educación Migrante (Probem), asegura la equidad, pertinencia y continuidad de la educación básica para niños y jóvenes que cursan una parte del año escolar en México y otra en Estados Unidos.

Domínguez Ordóñez refirió que el Probem es la respuesta de los gobiernos de México y Estados Unidos al fenómeno educativo de la población migratoria entre ambos países.

“En Tlaxcala existe una atención educativa específica para la población con estas características”, aseguró.

Cabe señalar que actualmente el estado es Coordinador Nacional del Eje Temático 3, de Acceso a Escuelas del Consejo Mexicano del Probem, cuyo propósito y acciones de trabajo están centrados en las necesidades de la población para acceder a la educación básica o acompañamiento en la gestión en los niveles de educación media superior.

Este programa ofrece la posibilidad de inscribir a los niños y jóvenes con características migratorias en alguna de las primarias o secundarias en cualquier momento del ciclo escolar, siempre y cuando sea antes del último día hábil de junio.

Durante el ciclo escolar 2017–2018, la SEPE atendió a 2 mil 572 alumnos de educación básica, mil 235 niñas y mil 337 niños; además de tener vinculación directa con estudiantes que ingresaron al Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) y al Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS).

Las personas interesadas pueden acudir con el director de la escuela en la que desean inscribir a sus hijos, quien brindará apoyo y orientación para ubicarlos en el grado que corresponda, de acuerdo con sus antecedentes escolares y con base en la disponibilidad de la institución.

Es importante mencionar que si los estudiantes vienen de alguno de los estados de la Unión Americana pueden presentar el Documento de Transferencia del Estudiante Migrante Binacional México–EUA (Transfer Document for Binational Migrant Student) del último grado cursado, y no requiere de legalización y no es condicionante para la inscripción.