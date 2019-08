En Tlaxcala existen altos niveles de impunidad por quejas de corrupción sancionadas: Camacho

En Tlaxcala hay altos niveles de impunidad en cuanto al número de quejas por corrupción que son sancionadas por los órganos competentes, bajos niveles de profesionalismo en los servidores públicos que provocan decisiones arbitrarias y discrecionales y pocos canales para la participación de los ciudadanos en el combate a la corrupción, reveló el investigador Jason Alexis Camacho Pérez.

El también catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) invitó a ver esos factores como áreas de oportunidad para que en Tlaxcala se comience a trabajar la política pública para combatir la corrupción.

Camacho Pérez fue uno de los dos especialistas –la otra fue Mónica Diana Vicher García– que participaron con sus conferencias en el foro denominado “Política anticorrupción del estado de Tlaxcala”, que organizó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET) y que tuvo lugar en el Patio Vitral del Congreso local este jueves.

En su oportunidad, el catedrático de la UNAM advirtió que Tlaxcala no es un estado donde haya un alto índice de corrupción como resultado de su densidad poblacional, sin embargo, se encuentra entre los primeros 16 entidades con alto índice de corrupción en quejas, pues citó que de alrededor de 600 quejas que se presentaron solamente fueron sancionadas 32, de ahí que podría hablarse de casos de impunidad.

Algo que también ha influido, en esta situación, agregó, es que Tlaxcala no cuenta con un Servicio Profesional de Carrera, es decir no hay un esquema de recursos humanos que garantice el acceso por méritos al sector público, hay un reglamento pero no una ley. “Y existe una correlación positiva entre profesionalización del sector público y la disminución de la corrupción”.

Otro punto que se logró identificar es que en Tlaxcala, los servicios públicos, desarrollo urbano, seguridad y contraloría no permiten la apertura a la participación ciudadana en muchos temas, “es decir, el gobierno no ha abierto espacios ni siquiera para discutir estos asuntos, pero estamos hablando de 2018 y creo que estamos a muy buen tiempo para abrir estos espacios”.

Ante ello, Camacho Alexis estableció como propuestas de ejes de una política pública de combate a la corrupción el combate a la impunidad, “pero sobre todo ampliando los canales de mecanismos de denuncia social y campañas para que gente sepa cuál es el costo de la impunidad, no de la corrupción”.

Otra, es la profesionalización de los servidores públicos, pues entre más preparado esté el aparato burocrático disminuirá la arbitrariedad y discrecionalidad en la toma de decisiones. En el caso de la ciudadanía, recomendó mayor más interacción entre los ciudadanos y los servidores públicos.

También propuso la integración de un Consejo Consultivo, más allá del Comité de Participación Ciudadana, que acompañe la elaboración de la política pública con especialistas en el tema política pública para que pueda intervenir en el monitoreo y evaluación. Y la coordinación entre órganos de gobierno no solo con la Federación, sino con los municipios.

Advirtió que mucho se habla de política pública para combatir la corrupción, pero no existe en la práctica. “Las políticas públicas son respuestas institucionales a problemas públicos, que son reconocidos por el gobierno, pero el gobierno no suele reconocer todos los problemas sean a nivel estatal o federal no ven este problema como público, sino que se hace público cuando llama la atención”.

Destacó que donde la gente más percibe actos de corrupción son en servicios públicos, seguridad pública y en los ministerios públicos.

También refirió que en México no existe una definición del concepto de corrupción, pero en estudios hechos a nivel internacional se define como el beneficio personal con bienes públicos, pero eso hace parecer que la corrupción solamente existe en el sector público, aunque también pueden incurrir ciudadanos en general o empresarios, de ahí la importancia de que el combate a este problema social sea por todos los sectores.

Previamente en el acto inaugural de este foro, el secretario ejecutivo del AET, Juan Caporal Flores destacó que la participación ciudadana y el cumplimiento de la ley son esenciales para el combate a la corrupción, por lo que sostuvo que los mecanismos anticorrupción permiten sumar los esfuerzos aislados y realizar un trabajo coordinado de cara al combate de este flagelo social.

Respecto del foro expuso que su finalidad es elaborar un diagnóstico en materia de corrupción en la entidad, a efecto de iniciar los trabajos necesarios para integrar una política anticorrupción que permita la coordinación entre las diferentes instancias que conforman el SAET y la evaluación de los avances en esta materia.

Caporal Flores resaltó que solo a través del compromiso permanente de la ciudadanía y autoridades es como se logrará devolver la confianza al desempeño de las instituciones.

Antes, Abdel Rodríguez Cuapio, presidente del Comité de Participación Ciudadana del SAET, dio a conocer que el foro de este jueves es el inicio de una serie de trabajos que impulsa este organismo para colocar a Tlaxcala a la vanguardia nacional en el tema de la anticorrupción.

Consideró que política anticorrupción tendrá que incluir las ideas, necesidades y vivencias de las personas y especialistas en torno a esta problemática, que genera pérdidas económicas al país.