En medio de ilegalidades y abusos, Morena y aliados imponen conformación de comisiones en Congreso

En medio de inconformidades por cambios de última hora, agandalles y exclusiones, así como de errores en el procedimiento legislativo e ilegalidades, el pleno del Congreso local integró las 24 comisiones ordinarias, en las cuales, las bancadas del PT, PES y una parte de Morena acapararon las presidencias de las representaciones parlamentarias con mayor peso político.

En la sesión ordinaria de este martes, por mayoría de votos, ya que los diputados morenistas Mayra Vázquez Velázquez, Ramiro Vivanco Chedraui, José María Méndez Salgado y Rafael Ortega Blancas, sufragaron en contra del dictamen por el cual se realizó la asignación de las presidencias y vocalías de esas representaciones.

A la molestia se sumaron, aunque de manera contradictoria aprobaron el dictamen, diputados del PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano y Panal, quienes en asuntos generales acusaron exclusión y centralismo de parte de los partidos aliados de la coalición Juntos Haremos Historia.

El diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra fue el encargado de dar a conocer la asignación de las comisiones, quedando de la siguiente manera: asuntos electorales, la petista, Irma Garay como presidenta, e integrantes, el propio Pérez Saavedra; Maribel León; Laura Flores; Patricia Jaramillo; Mayra Vázquez y Leticia Hernández, en la Comisión de Asuntos municipales, el pesista José Luis Garrido como presidente y vocales José María Méndez, Rafael Ortega, María Félix Pluma y Miguel Covarrubias y la de Movilidad, Comunicaciones y Transporte con Miguel Piedras como titular y sus integrantes son Víctor Castro y Rafael Ortega.

La Comisión de Asuntos Migratorios se conformó con la priista Zonia Montiel como presidenta, y María del Rayo Netzahuatl y Mayra Vázquez como vocales, además la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes la encabeza Bertha Mastranzo con Irma Garay, María del Rayo Netzahuatl y Leticia Hernández.

La comisión de Juventud y Deporte la preside la petista María Félix Pluma y la conforman Mayra Vázquez y Patricia Jaramillo, en Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología designaron como titular a la pesista Luz Vera y vocales Irma Garay, Bertha Mastranzo, Guadalupe Mata, Lourdes Montiel, Milton López, Isabel Casas y Zonia Montiel.

En la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas integraron a la panista Leticia Hernández como presidenta, y vocales a Luz Vera, María Félix Pluma, María del Rayo Netzahuatli y Laura Flores.

Caso especial reviste la conformación de la Comisión de Finanzas, en donde los partidos mayoritarios lograron imponer hasta tres de sus integrantes. Esa representación será presidida por la morenista María del Rayo Netzahuatl y la acompañan sus correligionarios Patricia Jaramillo y Víctor Manuel Báez, además de los petistas María Félix Pluma y Víctor Castro, los perredista Laura Flores y Miguel Covarrubias; el pesista José Luis Garrido; el panista Milton López; la priista Zonia Montiel; la ecologista Maribel León, Isabel Casas de Movimiento Ciudadano y la panalista Guadalupe Mata.

La comisión de Fomento Agropecuario fue designada la petista Michaelle Brito como presidenta y los morenistas Ramiro Vivanco y. José María Méndez como integrantes y la de Desarrollo Económico la encabeza Rafael Ortega y sus compañeros serán Michaelle Brito y José María Méndez.

En el caso de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes la preside José María Méndez y la conforman Rolando Pérez; Miguel Covarrubias e Irma Garay y en Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología con Ramiro Vivanco Chedraui como titular y José Luis Garrido; Víctor Castro López; Rafael Ortega y Lourdes Montiel.

En Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos designaron al morenista Jesús Rolando Pérez Saavedra como presidente y vocales a José Luis Garrido, Irma Garay; Michaelle Brito, Miguel Covarrubias; Leticia Hernández; Bertha Mastranzo; Zonia Montiel; Isabel de Casas; Maribel León y Víctor Manuel Báez y la de Recursos Hidráulicos como Milton López como presidente, vocales Miguel Piedras; Isabel Casas y Maribel León.

En la Comisión de Salud eligieron al petista Víctor Castro como presidente, y a María del rayo Netzahuatl, Lourdes Montiel; Bertha Mastranzo y Ramiro Vivanco como vocales, mientras que protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social impusieron a Miguel Covarrubias como titular, e integrantes a Víctor Castro y Ramiro Vivanco.

En Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social nombraron a la perredista Laura Flores como presidenta, y vocales Milton López y Miguel Piedras, en Turismo a Mayra Vázquez como titular, y Luz Vera; Michaelle Brito y Bertha Mastranzo, en Información Pública y Protección de Datos Personales a Patricia Jaramillo como titular, y a Rolando Pérez; Laura Flores, Ramiro Vivanco y Leticia Hernández.

En la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales eligieron a Maribel León como presidenta, y Miguel Piedras y Guadalupe Mata como integrantes, en Desarrollo Humano y Social a Lourdes Montiel como titular, y a María Félix Pluma y Luz Vera como vocales, en Fomento Artesanal y MIPYMES a Guadalupe Mata como cabeza de la misma, a Michaelle Brito y Mayra Vázquez como parte de ésta y en Familia y su Desarrollo Integral a Isabel Casas en la titularidad, Patricia Jaramillo, Guadalupe Mata, Zonia Montiel y Milton López como parte de ésta.

Sin embargo, esa distribución y asignación violenta la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ya que17 diputados integran hasta cinco comisiones ordinarias, lo que contraviene a lo dispuesto en el numeral 26, fracción III de la norma, que establece que son prerrogativas de los legisladores “formar parte de no más de cuatro comisiones de carácter permanente…”.

Entre los diputados que violan la norma son Irma Garay, Laura Flores, Patricia Jaramillo, Mayra Vázquez, Leticia Hernández, María Félix Pluma, Miguel Covarrubias, Víctor Castro, Zonia Montiel, María del Rayo Netzahuatl, Bertha Mastranzo, Guadalupe Mata, Milton López, Isabel Casas, Maribel León, Michealle Brito, y Ramiro Vivanco.

Durante la presentación del acuerdo, varios diputados no ocultaron el asombro y en algunos casos, su malestar por los alcances del mismo, ya que, trascendió, éste fue modificado de último momento.

Por ello, los diputados Mayra Vázquez y Ramiro Vivanco solicitaron alzaron la mano para solicitar la palabra; sin embargo, fueron ignorados por la presidenta de la mesa directiva, Luz Vera, quien sin atender a las disposiciones establecidas en el Reglamento Interior del Congreso, que obliga someter a discusión el acuerdo y su posterior votación, inmediatamente solicitó al pleno sufragaran el tema, logrando la mayoría, pues solo cuatro morenistas se negaron a apoyar el acuerdo.

Tras esa situación, y en asuntos generales, vinieron las imputaciones en contra del acuerdo, y el líder de la bancada del PAN, Milton López, quien votó a favor del acuerdo, tachó a sus homólogos de “ciegos y sordos”, porque aseguró impusieron su voluntad y no atendieron los perfiles de los diputados.

“Lamentamos profundamente que el mandato en las urnas el pasado 1 de julio, sea tergiversado en las diferentes soberanías locales y federales del país, que triste que Morena ha recibido de la ciudadanía el anhelo de un pueblo por mejorar la realidad social y política de nuestro estado, de nuestra nación…va en retroceso. Y más lamentable, que no solo lo vemos, lo atestiguamos de manera directa, al ver como Morena, ha tirado en dos semanas, lo que nos costó 56 legislaturas construir, décadas pasaron para que el poder político en el Congreso del estado, dejará al partido hegemónico y se distribuyera entre las distintas fuerzas que integramos esta soberanía, una lucha histórica, por lograr que la democracia se palpara en este poder público, y por consecuencia natural se reflejará en los demás poderes. Hoy borrados por una representación política que no ha entendido que han sido llamados para avanzar, no así para retroceder. Ahora, Morena ostenta, el órgano de gobierno, el órgano financiero y administrativo, las comisiones legislativas con más peso político y de trascendencia para el estado y además a través de su coalición la representación política de ésta, la sexagésima tercera legislatura. Son los todopoderosos”, sostuvo el panista.