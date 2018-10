En medio de dudas y contradicciones, declara Lorena Cuéllar el inicio del Censo para el Bienestar

En medio de contradicciones y dudas respecto al costo, universo de entrevistas y al manejo de la información, este miércoles, la diputada federal, Lorena Cuéllar Cisneros declaró e inicio del censo para el Bienestar, a través del cual, la próxima administración federal buscará hacer llegar los beneficios de los programas sociales a las personas que en verdad lo necesiten.

En conferencia de prensa, quien a partir del 1 de diciembre se hará cargo de los programas de Bienestar que emprenderá la Federación en Tlaxcala aseguró que un periodo de dos meses y medio, 970 “servidores de la nación”, personas voluntarias, realizarán el censo en 275 mil viviendas de los 60 municipios de la entidad.

Cuestionada sobre los motivos que llevaron a censar solo 275 mil viviendas cuando en Tlaxcala, cuando de acuerdo con el último censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hay 310 mil 416 casas, sostuvo que “todas las casas serán censadas…ninguna se quedará sin visitar, y el número no lo dio el propio Inegi”.

Además, pese a que cada uno de los 970 “servidores de la nación” fue ataviado con playeras especiales de identificación, mochilas, entre otros, además de la fabricación de utilitarios y carteles, Cuéllar Cisneros negó que exista alguna erogación o que el censo tenga algún costo, pues “todos los servidores de la nación lo hacen de manera voluntaria…es más, hay gente que me habla y busca porque quiere participar en esta transformación”.

Respecto a la metodología de este censo, Cuéllar Cisneros reveló que en este ejercicio serán utilizados teléfonos inteligentes que contienen un programa a través del cual registrarán las respuestas que dé la ciudadanía, así como testigos de las mismas, como serán fotografías de los posibles beneficiarios, como el caso de adultos mayores y personas discapacitadas.

Aunque la diputada federal aseguró que son los 970 servidores de la nación quienes aportaron sus equipos de telefonía –que requieren de internet para procesar la información-, el ex líder estatal del PAN, Sergio González Hernández corrigió la plana, al revelar que el equipo de transición del próximo gobierno federal entregó 140 dispositivos móviles para Tlaxcala.

Sobre el traslado y el gasto que generará la visita de los 970 censadores, la ex alcaldesa capitalina aseguró que no habrá ninguna erogación al respecto, porque “ellos son voluntarios, están ubicados en lugar de su procedencia, ellos estarán aplicando en esa zona porque conocen a la gente y porque los conocen a ellos y también porque así no habrá un gasto especial para sus pasajes o algo así, son verdaderamente servidores de la nación porque gracias a ellos podremos dar el apoyo a la gente, la gente que está que es porque aman a México y están plenamente comprometidos , tenemos el lista de espera a muchos que quieren ser voluntarios y que ahorita no podemos incluirlos a todos porque sería una desorganización”.

En tanto, Cuéllar Cisneros puntualizó que de los 25 proyectos estratégicos propuestos por el presiente electo Andrés Manuel López Obrador, Tlaxcala será beneficiado inicialmente con ocho: Jóvenes construyendo el futuro, Becas para jóvenes estudiantes de nivel medio superior, Pensión para el bienestar de los adultos mayores, Pensión para el bienestar a personas con discapacidad de escasos recursos, Plan de reconstrucción para damnificados del sismo de septiembre de 2017, Desarrollo urbano en colonias marginadas, Microcréditos para el bienestar y el de Producción para el bienestar, precios de garantía y canasta alimentaria.

Además, en virtud de que el censo durará aproximadamente dos meses y medio, los primeros beneficios se entregarían en Tlaxcala hasta el mes de enero de 2019.