En hermandad transformar

La herida es inmensa. Sí, los discursos de odio repetidos, expandidos, permitidos y altamente tolerados y hasta celebrados, cobran vidas y escalan llegando a la barbarie. Nadie podría imaginar que un domingo, realizando las compras en el supermercado, una persona cometiera una masacre, embriagada de una rabia alimentada de palabras que discriminan, que generan animadversión por quien es diferente y altas dosis de racismo y una profunda e inhumana vanagloria por aniquilar aquello que cree que es distante y ajeno.

El domingo pasado, en El Paso, Texas, un tirador, un asesino de 21 años de edad, de nombre Patrick Crusius, jugando a dios, entró al supermercado con el objetivo de “matar a tantos mexicanos como fuera posible”. Una persona de 21 años, con odio descomunal que no titubeó, que no se condolió del terror que generaba con sus disparos, que no sintió ni un poco de remordimiento al mirar como mamás y papás se ponían de escudo para salvaguardar la vida de sus hijas e hijos.

¿Por qué un joven de 21 años tiene acceso a un arma de alto poder y puede planear una matanza así? Este mundo necesita mirar con compasión, empatía y amor a quien es diferente, estos mensajes a veces no logran propagarse fácilmente y, sin embargo, no debemos dejar de insistir en sembrarlos y difundirlos. Sí, todas y todos podemos marcar la diferencia si nos atrevemos a dejar de reír ante el dolor de otras personas, si nos atrevemos a sentir empatía y ser seres humanos y ponemos un alto a la divulgación de contenidos sexistas, discriminatorios y de odio.

Hay que parar la propagación de los videos íntimos compartidos sin consentimiento y con ánimo de venganza; si nos atrevemos a ponernos junto a la víctima para que no se sienta sola; si no permanecemos en silencio frente a la burla y el acoso.

Hay que, en nuestra hermandad, transformar la crueldad en empatía, el dolor en alegría, la venganza en perdón, la impunidad en justicia. En lugar de conocer desde el miedo, atrevámonos a conocer desde la curiosidad, desde la resiliencia y quizá así nos daríamos cuenta que tenemos más puntos de coincidencia para cuidarnos y cuidar que motivos para lastimar y violentar.