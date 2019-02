En el IMSS Tlaxcala no hay mafias en los servicios de diálisis y hemodiálisis: Pérez

El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Gabriel Pérez Corona señaló que en Tlaxcala no hay mafias en la prestación del servicio de diálisis y hemodiálisis, sino empresas con contratos para brindar este servicio. Además, dijo que ya se realiza un diagnóstico para conocer el detalle de la situación de cada uno de los pacientes.

A pregunta expresa en la conferencia de prensa que ofreció la mañana de este martes, luego de que un día antes el director general del IMSS, Germán Martínez Cázares anunció que “muy pronto” se presentarán los casos de corrupción encontrados en el instituto, pues se están integrando los expedientes con pruebas que serán contundentes en contra de las “mafias que sí existen”, entre otros, en los servicios de diálisis y hemodiálisis contratados con firmas particulares, Gabriel Pérez respondió: “no, no, no, no tenemos mafias, tenemos empresas que nos venden el producto de hacer hemodiálisis. Nosotros los compramos, vamos a cruzar números en un nuevo sistema” para conocer la situación real.

Incluso, dijo que desde la noche del pasado lunes una comisión al interior de la delegación inició un trabajo de revisión de todo el tema de insuficiencia renal crónica agudizada donde recaen los pacientes.

Detalló que se revisa el universo de pacientes que está en diálisis peritoneal crónica ambulatoria y en hemodiálisis, en este último caso puede ser intramuros o extramuros, a efecto de conocer a la población atendida, los proveedores y el manejo operativo.

“La próxima semana podré dar los números y la intención es reconstruir la atención para colocar a las personas en el área de mejor oportunidad, después de eso calificar costos por áreas geográficas con el fin de tener una vista muy clara de los pacientes en esta situación”.

Pérez Corona refirió que la delegación tiene cobertura de los servicios hasta el 31 de marzo de 2019, aunque hay contratos que son multianuales y además se llegan a presentar compras de emergencia.

Ante ello, insistió que el diagnóstico que se ha emprendido permitirá evitar hacer compras de emergencia, a partir de una planeación estratégica “porque estamos reconstruyendo el plan de numeral de personas con sus múltiples sesiones, sus costos y sus gastos, para tener un contrato flexible y no hacer compras de pánico”.

Consideró que en los pacientes jóvenes no necesariamente es la hemodiálisis lo que debe usar, sino que sean canalizados a un proyecto de trasplante renal para que no pasen por el daño que acumula la diálisis.