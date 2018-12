En 2019 inicia “Supérate” para sacar de la pobreza extrema a 74 mil personas: Mena

Inspirado en un principio de justicia y “porque no queremos que en Tlaxcala se amplíe la desigualdad”, en 2019 se pondrá en marcha el programa “Supérate”, dirigido a alrededor de 74 mil personas en pobreza extrema, con una inversión de 200 millones de pesos (en caso de que el Congreso local lo apruebe en el Presupuesto de Egresos), anunció el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, quien afirmó que poner fin a esta condición de precariedad es un objetivo “posible” y “real” de alcanzar.

Al rendir su segundo informe de gobierno, en el Centro de Convenciones de Tlaxcala, el mandatario reconoció que la entidad es la séptima del país con mayor porcentaje de personas en pobreza, con 53.9 por ciento, por arriba del promedio nacional que es de 43.6.

En tanto, la pobreza extrema “afecta a 5.7 por ciento de los tlaxcaltecas, un porcentaje menor al promedio nacional de 7.6, pero aun así inaceptable”. Estos habitantes sufren carencias en al menos la mitad de las siguientes áreas: seguridad social, alimentación, salud, educación, servicios básicos y calidad de sus viviendas, indicó.

Dijo que aspira a que Tlaxcala sea uno de los primeros en erradicar esta situación y explicó que para ello el programa atenderá esos hogares ubicados en pequeñas zonas geográficas, conocidas como Áreas Geoestadísticas Básicas, en los 60 municipios, mediante seis componentes que atenderán carencias y brindarán bases “para salir de la pobreza extrema de manera sostenible”.

El primero consiste en un apoyo monetario mensual para garantizar el consumo de las familias; el segundo, en una transferencia de activos para desarrollar una actividad productiva (créditos o insumos en especie para un micronegocio); el tercero, en un entrenamiento para asegurar la sustentabilidad de las actividades productivas de los beneficiarios; el cuarto, en un apoyo y acompañamiento monetario inicial para abrir una cuenta de ahorro en una institución pública, como el Banco del Bienestar.

El quinto, en un esquema de seguros para reducir el impacto de eventos catastróficos, como el fallecimiento de un miembro de la familia o un desastre natural, y el sexto, en la identificación de las mayores carencias en cada hogar para su atención por parte de los programas sociales federales y concluir gobierno estatal y federal.

Señaló que se debe crear un entorno en el que las personas puedan desarrollar su potencial, llevar adelante una vida productiva y creativa, y ser libres de aplicar su conocimiento y talentos para mejorar su propio destino. Pero subrayó que hay “una brecha entre este ideal y nuestra realidad”.

Dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador conoció este programa durante su visita a Tlaxcala en septiembre pasado “y lo respaldó decididamente”; su puesta en práctica requerirá la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno, acentuó.

Precisó que en una primera etapa, “Supérate” se concentrará en 173 áreas geoestadísticas básicas diseñadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), donde vive la mitad de la población en esta condición, esto es, poco más de 35 mil tlaxcaltecas de los municipios de San Pablo del Monte, Huamantla, Ziltlaltépetl, Contla de Juan Cuamatzi, Chiautempan, Tlaxco, Tlaxcala, Apizaco, El Carmen Tequexquitla, Calpulalpan, Natívitas, Papalotla y Zacatelco.

“Para 2019, hemos propuesto al Congreso del estado una asignación cercana a 200 millones de pesos para este programa ambicioso. El gobierno estatal va a hacer su parte, queremos que los beneficiarios hagan la suya. Todos los tlaxcaltecas podemos ayudar a nuestros paisanos que al menos en las últimas tres generaciones han sido pobres en extremo. No solamente es viable, es lo correcto y lo vamos a hacer”.

Ofreció un manejo transparente y anotó que “Supérate” ha recogido la experiencia y evidencia de iniciativas exitosas en 20 países.

Citó que México es un país “profundamente desigual; por muchos años hemos tenido crecimiento vigoroso y muy importante en algunas regiones, al tiempo que otras decrecieron y se rezagaron”, lo cual ha generado brechas amplísimas entre poblaciones de diferentes lugares.

“No queremos que en Tlaxcala nos pase lo mismo. No queremos que en Tlaxcala se amplíe la desigualdad. No vamos a dejar desprotegidos a los grupos más vulnerables que no pueden conectarse con el tipo de crecimiento económico que se está viviendo… queremos tomar la mano de los tlaxcaltecas más desfavorecidos para dejar atrás un manto inaceptable de carencias”, añadió.

Con este acento esperanzador, paralelo al discurso del presidente López Obrador, el mandatario estatal priista resaltó que México se encuentra en el nacimiento de un nuevo régimen político. “Esto hay que entenderlo y asimilarlo todos los actores políticos, independientemente de opiniones y posturas ideológicas”.

Abundó que corresponde a todos “cumplir con sus respectivas responsabilidades bajo un principio de respeto mutuo para mantener la unidad y con el objetivo de poner como propósito central, el bienestar de la gente”.

Remarcó que el estado hará valer sus capacidades, “por un lado, adaptarse a las nuevas condiciones y, segundo, hacerlo con éxito”; asimismo, ratificó su compromiso de llevar a Tlaxcala al lugar que le corresponde en la nueva geografía política del país, “en la cual el signo no sea sólo la eficacia en la cooperación entre órdenes de gobierno, sino también el mutuo respeto en el trabajo institucional”.

Puntualizó: “No nos vamos a aislar, no nos vamos a enconchar, no nos vamos a ensimismar. Como pocas veces en la historia reciente, Tlaxcala tiene que estar abierta a sus nuevas posibilidades”. Mena Rodríguez realzó su deseo de que el estado sea referencia obligada en el crecimiento de la economía del centro del país, “sin ignorar nuestras deficiencias y retos”.

“Durante el periodo de transición, acordamos con la administración del presidente López Obrador, la posibilidad de emprender proyectos de infraestructura de modo conjunto y le manifesté mi disposición y la de mi gobierno para trabajar coordinadamente”.

Pidió a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, quien asistió al informe en representación del gobierno federal, que le haga del conocimiento a López Obrador, “la cordialidad, receptividad y trato respetuoso que él nos mostró y tuvo con nosotros en ocasión de su visita a Tlaxcala en el mes de septiembre”.

Enfatizó que una muestra del trabajo conjunto entre ambos gobiernos es la instalación de la Secretaría de Cultura federal en esta entidad.

Al subrayar que en 2019 se cumplirán 500 años de la llegada de los españoles a América, Marco Mena insistió en su propósito de que Tlaxcala se distinga ante el asombro de muchos “como una entidad gloriosa por lo que es y por lo que logramos”.

En el recuento de sus actividades correspondientes a este año, el segundo de los cuatro años y ocho meses que durará su periodo, apuntó que Tlaxcala “camina en ruta a convertirse en un actor productivo indispensable para la región”.

Ensalzó los resultados en materia económica, pues “crece por arriba del promedio nacional y el empleo formal registra números récord en la historia laboral. Esa es la verdad”.

Durante 2017 y 2018, aumentó “de manera sostenida la recepción de inversión extranjera directa y nos encontramos cerca de nuestro récord histórico con casi 223 millones de dólares anuales. Este es el mejor indicador de los últimos seis años”.

La inversión total en los dos años recientes incluye la llegada de 29 nuevas empresas y ocho ampliaciones, por un monto equivalente de mil 243 millones de dólares en varios sectores. En particular en la industria acerera y la generación de energía limpia, indicó.

“Uno de cada 10 empleos formales en Tlaxcala se ha creado en los últimos dos años”. Actualmente la cifra es de 102 mil asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “Récord histórico”.

Ofreció ser aliado de la iniciativa privada para retirar obstáculos y allanar el camino a las empresas. Luego, el público le dedicó los primeros aplausos cuando recalcó que el estado tiene “finanzas equilibradas” y se mantiene como el único sin deuda pública.

“Ello nos permite reconducir el gasto para generar obra pública de mayor impacto.

Invertimos más de 83 millones de pesos en pisos, techos y cuartos adicionales en beneficio de 54 mil tlaxcaltecas”. El mandatario repasó que algunos de los proyectos prioritarios de su administración ya se encuentran en marcha, como la remodelación del estadio Tlahuicole y la modernización de la carretera Tlaxcala–Apizaco.

Al acto asistieron dos gobernadores, legisladores, magistrados, alcaldes, funcionarios, tres ex gobernadores, representantes de organizaciones civiles, líderes partidistas, deportistas y la coordinadora estatal de programas sociales del gobierno federal y ex candidata al gobierno en 2016, Lorena Cuéllar, a quien el mandatario no mencionó entre los presentes.