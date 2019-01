Empresario de Val’Quirico evita polemizar sobre propuesta de diputado

El socio fundador de Val’Quirico, Joaquín Haces Perdomo evitó polemizar en torno a una presunta propuesta hecha por el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes para que se incremente el pago de impuestos por operación a ese proyecto empresarial turístico ubicado en la ex hacienda de Santa Águeda, municipio de Natítivas.

A principios de semana, el columnista de Excélsior, Francisco Zea reveló la presunta propuesta del legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a quien critica duramente por no apoyar ese proyecto empresarial, el cual, asegura “se ha ganado el gusto de los visitantes”.

Haces Perdomo fue interrogado sobre este tema en una rueda de prensa que fue convocada este miércoles para anunciar diversas actividades que se celebrarán en ese complejo turístico este fin de semana, y en el cual estiman que cada uno de los visitantes gastará un promedio de mil pesos per cápita.

“Qué puedo decir, sin comentarios. Para mí el gobierno del estado es el importante y los gobiernos municipales lo mismo. No, prefiero no comentar nada al respecto sobre este personaje”, respondió el empresario a pregunta expresa.

Sin embargo, al hacerle notar que la noticia se difundió a nivel nacional, Haces Perdomo consideró que se deben evitar este tipo de acciones que afectan la imagen de la entidad. “Debemos evitar que en Tlaxcala demos una imagen de que vamos a patear a la inversión en lugar de atraerla, pero no tengo queja por parte de la gente que realmente me apoya, de la gente que me interesa estar bien”.

Haces Perdomo refirió que no conoce a Covarrubias Cervantes, si bien recordó que “solamente lo he visto una vez en mi vida, sentado en una mesa al lado mío. Prefiero no comentar nada, se tomará lo que se tenga que hacer y nada más”, atajó.

De acuerdo con datos dados a conocer por empresarios de este proyecto, Val´Qurico –que emula un pueblito de la toscana italiana– se ha convertido en uno de los principales referentes turísticos de la entidad, pues tan solo el año pasado registró alrededor de medio millón de visitantes.