Emite Senado convocatoria para elegir a magistrado del TET

El Senado de la República emitió ya la convocatoria para elegir a un magistrado para integrar el pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), ya que el mandato constitucional que tiene Hugo Morales Alanís por tres años concluye el próximo 10 de diciembre.

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta del Congreso de la Unión emitieron esta convocatoria, la cual prevé que a partir del próximo lunes 17 de septiembre y hasta el día 24 del mismo mes, los interesados a ocupar ésta vacante podrán registrar su postulación.

Los interesados deberán presentar currículum Vitae acompañado con fotografía actual; copia certificada de acta de nacimiento; título profesional de Licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 10 años; cédula profesional; credencial para votar con fotografía y documentos que corroboren el currículum vitae.

Aunado a ello, quienes busquen esta posición, la cual será por un período de siete años, deberán entregar escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión; haber residido en el país y en la entidad federativa de corresponda durante un año anterior al día de la dignación; no haber sido de la entidad federativa de que se trate, gobernador, secretario, procurador, senador, diputado federal o local, durante los cuatro años previos al día de su nombramiento; no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; no haber sido registrado como candidato, con excepción de los postulantes independientes, a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años inmediatos anteriores a la designación, y no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años anteriores a la designación.

Una vez concluido este periodo de inscripción, la Junta de Coordinación los remitirá a la Comisión de Justicia del Senado de la República para que ésta, a su vez, presente –a más tardar el próximo 15 de octubre-, dictamen, fundado y motivado, con el listado de los candidatos que, cumpliendo con los requisitos, considere que reúne condiciones de idoneidad para cubrir “las vacantes de referencia por el lapso de siete años, indicando el periodo por el cual son elegidos, en términos del numeral 1, del artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Tras esa acción, el pleno del Senado de la República podrá elegir al próximo integrante del TET para el periodo un periodo de siete años.