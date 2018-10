El TLA y el criminal silencio de la Conagua

En solidaridad con el pueblo brasileño en resistencia

El pasado viernes 26 concluyó la Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) realizada en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en Guadalajara, Jalisco. El jurado del Tribunal, compuesto por juristas, especialistas académicos, artistas y líderes sociales, revisó los argumentos y la evidencia presentada por organizaciones sociales y comunidades afectadas en su derecho al agua y otros más vinculados a éste, en Argentina, Colombia, Guatemala y México.

Los casos expresan una realidad compartida en América Latina: los Estados violan sistemáticamente sus obligaciones constitucionales de cumplir y hacer cumplir las leyes y normas ambientales, cuyo propósito es proteger los derechos al acceso al agua y a su saneamiento, a un medio ambiente sano, a la salud y a la alimentación de la población. También exhiben la corrupción gubernamental que, al mismo tiempo que violenta los derechos de pueblos y comunidades, encubre y protege los privilegios e intereses de empresas o asociaciones privadas que lucran con la depredación de las escasas reservas de agua, aun existiendo vedas. En varios de los casos expuestos en la audiencia se denunciaron acciones de los gobiernos nacionales y locales tendientes a la criminalización de quienes luchan por defender el derecho de sus comunidades al agua.

Quizá lo más significativo de esta última audiencia del TLA fue la similitud de los cuatro casos mexicanos presentados: la contaminación del lago de Chapala, en la cuenca Lerma-Santiago, en el estado de Jalisco, la contaminación de la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi, por el derrame de sulfato de cobre perpetrado por la empresa Buenavista del Cobre, en Sonora, la lucha por el levantamiento de la veda en el acuífero de Valles Centrales y contra su depredación y contaminación por parte de la Minera Cuzcatlán, en Oaxaca y la reincidencia del Estado mexicano en la violación de los derechos humanos por la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan, en Puebla y Tlaxcala. En todos los casos, se puso en evidencia la inacción de las autoridades responsables para garantizar el acceso y disponibilidad de agua en calidad y cantidad suficientes, así como a preservar las fuentes de agua superficiales y subterráneas para el uso y disfrute de la población y su consumo.

Destaca asimismo el hecho de que los casos del lago de Chapala, el río Sonora y la cuenca Atoyac-Zahuapan convergen en el señalamiento de las graves afectaciones a la salud de la población, a la economía y la cultura, producto de una actuación (o falta de ésta) de la principal autoridad del agua en el país: la Comisión Nacional del Agua.

Un hecho muy significativo de la audiencia del TLA fue la respuesta de la Conagua a las denuncias públicas de las organizaciones comunitarias. Para los casos de Chapala, Sonora y Oaxaca, en la audiencia estuvieron presentes funcionarios de la Conagua (desde el director del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago, hasta los directores técnicos de los organismos de cuenca del Noroeste y Pacífico Sur), quienes expusieron la postura oficial respecto a las denuncias de las organizaciones y respondieron preguntas de los integrantes del jurado.

La gran ausencia fue del Organismo de Cuenca Balsas de la Conagua y de la Dirección Local de Conagua en Tlaxcala, que no se presentaron a la audiencia a responder por las acusaciones de las comunidades de la cuenca Atoyac-Zahuapan respecto a su reincidencia en la violación de los derechos humanos de más de tres millones de personas y su omisión de convocar a la formación de un grupo interinstitucional —con participación de la sociedad civil— para diseñar e implementar un Plan de Saneamiento de la cuenca. ¿Por qué si la Conagua designó representantes para responder a los otros casos, decidió no acudir a responder por el caso de la cuenca Atoyac-Zahuapan en particular, siendo que es la segunda vez que se hace esta denuncia en 12 años?

El silencio de Conagua frente a la destrucción de la cuenca Atoyac-Zahuapan es criminal y debe ser advertido por toda la sociedad. No es casual que el jurado del TLA haya resuelto deplorar “profundamente el que, a pesar de su recomendación de 2006, retomada a su vez por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su Recomendación 10/2017, las autoridades mexicanas, en sus tres niveles de gobierno sigan siendo omisas y negligentes en la resolución del problema de la contaminación del agua en la cuenca de los ríos Atoyac y Zahuapan, hecho que ha provocado su agravamiento, como los serios impactos en la salud de la población. El Tribunal responsabiliza al Estado mexicano por promover un modelo urbano, industrial y agroproductivo extractivista que favorece el interés privado por encima del público y que ha conllevado el deterioro de la calidad y cantidad del agua en los ríos, cuerpos de agua y acuíferos con graves impactos en la salud humana, la producción de alimentos y la conservación de los ecosistemas. Como consecuencia, ha incumplido con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos al agua y saneamiento, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al medio ambiente y, sobre todo, ha afectado a los grupos sociales más vulnerables, como son los pueblos indígenas y campesinos”.

El gobierno electo ya se pronunció respecto a la decisión de la sociedad mexicana de rechazar el ecocidio que representa el proyecto del NAICM. Falta que escuche y atienda los reclamos de justicia de las comunidades que ya demostraron la catástrofe ambiental y de salud en la cuenca Atoyac-Zahuapan. El TLA emitió su veredicto por segunda ocasión en el mismo sentido. Ya no puede postergarse más la justicia para las comunidades.

*Coordinador del Programa de Procesos Comunitarios Socioambientales

del Centro Fray Julián Garcés.