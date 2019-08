El río Atoyac: ¿carrera electoral–coyuntura política–negocio–interés real?

En los últimos días, los efectos de las descargas contaminantes en el río Atoyac volvieron a ser objeto de noticia en el ámbito político–legislativo–¿electoral? del estado de Tlaxcala.

Quien lo trae ahora a escena es la diputada federal, Claudia Pérez Rodríguez, quien en el informe rendido ante simpatizantes en la capital del estado afirmó, según se publica en su página electrónica de Facebook, que “otra problemática, que es del dominio público en Tlaxcala, ‘viene a ser la contaminación del agua en el río Atoyac, atendiendo a las descargas de aguas contaminadas de forma doméstica e industrial, por lo que se ha gestionado el muestreo de las mismas, ante instituciones educativas y de investigación, así como con recursos propios de la suscrita’… ‘para tener diferentes dictámenes y poder atacar el problema de manera puntual, donde se ha involucrado a instituciones del gobierno federal y local, porque es alarmante en Tlaxcala, pero sobre todo en las comunidades de Tepetitla, donde hay fétidos olores en forma permanente y en la zona de Villalta, han denunciado muertes constantes de insuficiencia renal y cáncer’.”

Esta información se complementa con un video muy bien editado, con locutor de fondo y con ella en primer plano, y con las correspondientes notas periodísticas en las que se afirma que, desde marzo, ella y el senador Joel Molina estuvieron en Villalta y trajeron con ellos a Timothy Hassett, director y cofundador de Cool Technologies, una empresa estadunidense de la que ella misma afirma que “han saneado ríos y agua contaminada y la vuelven potable en otros países…”. Y con esto, hay que notarlo, que el señor Hasset instruyó a la diputada sobre el asunto de que se necesitaban estudios sobre “los elementos contaminantes del río”, por lo que inmediatamente ella inició las gestiones correspondientes ante la UNAM y el IPN.

Esto, suena bien, pero, desgraciadamente, como en otras ocasiones, surgen preguntas que no podemos dejar de hacer: ¿Por qué dos personas con trayectoria de años en la función pública en Tlaxcala (sobre todo el hoy senador) se preocupan justo ahora por la situación de la contaminación en el río? ¿Por qué se lanzan a hablar del problema y a sugerir formas o procesos de solución como si nunca antes se hubiera hablado del asunto? ¿Por qué traer de inicio a una empresa privada y extranjera para que se haga cargo de esto? ¿Será que nunca se enteraron de que desde hace más de 15 años el problema se ha destacado como grave en Tlaxcala?, ¿no se enteraron de las investigadoras e investigadores de la UNAM y de la UAM que en respuesta y en relación organizada con habitantes de las comunidades ribereñas, han llevado a cabo diversas investigaciones durante todos estos años por las que han mostrado desde las graves consecuencias de la contaminación para la población hasta los elementos contaminantes vertidos en el agua y presentes en el ambiente que son, en buena parte, causa del aumento de la incidencia de cáncer, insuficiencia renal y abortos espontáneos en la cuenca? ¿Será, pues, que no se enteraron de que la ciudadanía, ante la ausencia de la acción gubernamental y el constante desinterés legislativo, con toda esa información elaboró y presentó la queja que dio pie a la recomendación 10/2017 de la CNDH a la que se ha aludido tanto (y de manera equivocada o amañada, por cierto) en los últimos meses por parte de funcionarios públicos de diversos ámbitos? ¿Será que tampoco se enteraron de que esa misma ciudadanía, en seguimiento a esto y trabajando en conjunto con las y los investigadores, elaboró ya una propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la Cuenca, como debe hacerse, y no sólo del río?

Todas estas son preguntas de sospecha, sí, pero desprendidas de momentos, acciones, formas y procedimientos que, desgraciadamente, resultan ya también tradicionalmente sospechosos.