El pueblo dio un mensaje de “ya estamos hasta la madre”: Carmona

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección del 1 de julio es un mensaje claro del pueblo mexicano para expresar “ya estamos hasta la madre de los que están gobernando”, aseveró Pedro Carmona Zamora, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos A.C (Conatram) en Tlaxcala.

Por tanto consideró que en el poco tiempo que le queda, el gobierno federal vigente debe tratar de reivindicarse con las y los mexicanos, no presionarlos más y lograr una buena imagen “de lo que no ha podido hacer en seis años”.

Se mostró optimista ante los resultados de las votaciones del domingo pasado y los calificó de “muy buenos; es lo mejor que podría pasar. Hay un mensaje claro del pueblo mexicano, ya estamos hasta la madre de los que están gobernando, ahí está el pago por sus resultados, así que tampoco se espanten”.

Carmona Zamora, realzó que el cambio en el gobierno “ya se dio”, por lo que ahora solo falta “que nosotros como mexicanos cambiemos; que ya no tengamos que decir al policía, échame la mano porque no traigo licencia; si queremos en verdad tener un buen país, debemos empezar por nosotros, no comprar al ‘huachicol’ ni al que roba camiones”.

López Obrador luchó por muchos años y logró un sueño, pero –indicó- no se le puede dejar todo a su gobierno; hay que tratar de que las oportunidades nos las demos nosotros y aprendamos a nadar para cruzar el río. Vamos a ejercer nuestra responsabilidad.

El dirigente transportista felicitó a la ciudadanía mexicana por expresar con su voto que anhela “tener un país sano y seguro”.

Asimismo, refirió que el gobierno actual del estado, encabezado por el priista Marco Antonio Mena Rodríguez, todavía tiene casi tres años y medio para trabajar.

“No se trata de que vengan a enriquecerse, como en el sexenio pasado de Mariano (González Zarur), ahí está el mensaje para él. Que trabajen, que no solo vengan a decir, qué bueno que me pusieron donde hay y ahora me sirvo; que le sirvan a su pueblo, esa es la mejor riqueza y satisfacción, eso es tener la consciencia tranquila y limpia”.

Porque –añadió- dejar a los hijos ricos y que se sientan intocables “porque sus padres fueron unas ratas, eso no es un triunfo, sino que la gente hable bien”.