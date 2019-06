El Poder Ejecutivo respeta decisión del Judicial de destitución de su presidente: Pérez Carro

Aarón Pérez Carro, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), afirmó que el Ejecutivo reconoce y respeta la división y autonomía del Poder Judicial, cuyo pleno depuso al magistrado Héctor Maldonado Bonilla del cargo de presidente, el viernes pasado, y sostuvo que “no tenemos injerencia”.

En entrevista con medios de comunicación fijo su postura sobre cambios recientes, no solo en el Judicial sino también en la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local. Acentuó que la administración estatal no ha intervenido en la vida interna del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), “primero –indicó- porque la ley así lo establece, y segundo, porque no es pertinente la intromisión”.

Agregó que el Ejecutivo va a generar “la comunicación que resulte necesaria con las autoridades que representen a cada uno de los Poderes”, así como los acercamientos y diálogo necesarios. “Tenemos las puertas abiertas”.

Insistió en que el gobierno del estado reconoce y es respetuoso “de la división de Poderes y de su autonomía, con mayor razón en el Judicial, es del dominio público que en el pleno seis magistrados de siete que lo componen, generaron un pronunciamiento y derivado de ello nombraron a Mario de Jesús Jiménez Martínez como su nuevo presidente” y precisó que al Ejecutivo no le corresponde la legalidad de este hecho.

Por otra parte, lamentó el homicidio cometido en contra de una mujer, quien la mañana de este lunes recibió impactos de bala, y anotó que ha instruido a la Procuraduría General de Justicia del Estado para agilizar los trámites en la carpeta de investigación, a fin de que se actúe “con prontitud, eficiencia y eficacia”.

“Ustedes saben que en Tlaxcala tenemos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, la política del gobierno del estado es actuar con prontitud”, contestó al tiempo que afirmó que en otros casos de asesinatos hacia la población femenina “se está trabajando de forma exitosa… todos los días los estamos revisando para evitar la impunidad”.