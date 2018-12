El Pelón sobrevivió a la guerra civil de El Salvador

“Soy sobreviviente de la guerra civil de El Salvador, luego entré de ilegal a Estados Unidos; allá nos miran con signo de dólar. Me metieron un tiempo al bote y lo aproveché, estudié idiomas. Estuve allá aproximadamente 10 años”, recapitula el centroamericano radicado en México desde hace tres décadas. Ahora huye de supuestos criminales.

El Pelón, así pide que le llamen, es el mote que elige en alusión a su calvicie. Y es que protege su identidad “como lo más sagrado”. Teme por su vida.

Llegó al albergue “La Sagrada Familia” de Apizaco, donde solo pudo estar un día.

No se alejó del sitio. Pasó la noche afuera mientras reorganiza su trayecto.

Asienta que su país “es muy lindo”.

“Lamentablemente no pude seguir allá porque soy el único sobreviviente de mi familia, de esa guerra quedé solo, no tenía consuelo de nada”.

Siendo todavía un niño, a la edad de 13 años, ingresó al ejército de su nación.

“No me querían por la estatura, fue una época muy difícil, no había opción, era morir o vivir”, rememora entre sollozos.

Prefirió el ejército y desistió a unirse al grupo guerrillero “porque no había sueldo, ropa ni alimentos, tenía que abastecerse uno de lo que otras personas regalaban”.

“Pero es el mayor error que cometí, entrar a la milicia”, confiesa.

Porque sin saber –apunta– fui manipulado por el imperio estadunidense. “Por eso estoy escribiendo un libro de lo que he vivido”. Muestra sus manuscritos.

“El resultado de esa guerra es que ahora yo como sobreviviente no puedo entrar a mi país. En 2014 quise ir a arreglar las tumbas de mis familiares, pero no me dejaron. Cuando me presenté y conté mi experiencia de la que saqué rango, a pesar de mi temprana edad, comandaba a cientos de soldados que dependían de lo que yo decidía”.

A la edad de 20 años ya tenía el grado de sargento de batallón, afirma.

“Me igualaba con cualquier capitán, me sentaba a dialogar con ellos y a decidir las coordenadas que íbamos a tomar para poder manejar la situación con armas. Las peleas duraban día y noche, día y noche. Teníamos que apoyar las balaceras”, expone al recordar episodios del conflicto bélico que duró poco más de 12 años, de 1979 a 1992.

El Pelón habla con orgullo de México. Se acomoda sobre un tabique y sobre otro descansa una pierna. Queda al descubierto la suela desgastada de sus botas vaqueras, partida a la mitad, por la que se ha filtrado humedad y tierra.

“Ya no he querido cruzar la frontera a Norteamericana”, asegura.

–¿Por qué no buscas el “sueño americano” como la mayoría de los migrantes centroamericanos?

–Crucé, lamentablemente me deportaron al poco tiempo de estar allá.

“Pero cuando pasé por México me gustó mucho. Decidí que era un país para mí, desde entonces estoy aquí”.

Hace alarde de su “crecimiento como espuma”, resultado del esfuerzo de su trabajo como chef y maestro de inglés, dice.

“De hecho hablo más idiomas, griego, chino y francés”, añade contundente.

“México me abrió las puertas, México… ah es muy duro”. Se le quiebra la voz.

“Lo más difícil que me ha pasado ocurrió hace cinco meses”. Solloza nuevamente y detiene la charla. Pasa la mano por su rostro para secarse las lágrimas.

Sin detener el llanto agrega: “México es un país muy lindo y difícil a la vez, porque muchas veces se encuentra uno con personas a las que no les gusta mirar bonito a ajenos, es lo que me sucedió a mí. Yo estaba más que bien, tenía mi carrito”.

En Ensenada, Baja California, era encargado de un restaurante “grande e importante”, de cinco estrellas.

“Nunca estudié para chef, pero no me gusta batallar con la comida ni aguantar hambre, me gusta comer sabroso y me especialicé en la práctica”.

–Pero de migrante se sufre y se pasa hambre, ¿qué opinas?

–Sí, son pasajes de la vida y hay que vivirlos.

“Lamentablemente allá, Ensenada, es un lugar donde no existe la denuncia policiaca”, acusa.

Sube la manga de su camisa para mostrar “rastros de las agresiones” que sufrió. “Apenas ayer me saqué todavía dos espinas incrustadas en el brazo desde hace mucho tiempo”.

Asegura que fue golpeado por seis hombres, quienes lo despojaron de sus propiedades.

“Ya tenía mi casita, mi carrito, mis ahorros de 11 años, de 2 mil a 3 mil pesos a la semana, para poner mi propio restaurante, lo cual no logré. Perdí mucho dinero que me gané con trabajo”.

Cuenta que sus agresores “son personas que llegan y se apoderan de lo que no es de ellas”. Es una cadena que está en todas partes. Tuve que salir de allí. Estuve viviendo cuatro meses en un monte, sobreviviendo con azúcar, agua de arroyo”.

Recuperado del sentimiento provocado por el recuerdo, vuelve a hablar con soltura.

“Me persiguieron mucho, pero no se les hizo atraparme porque tengo entrenamiento militar muy bueno”.

A pesar de no contar con documentación personal, afirma que nunca ha sido complicado conseguir un trabajo. “Porque los idiomas me avalan, siempre, me defiendo con eso, tengo base para preparar personas”, acentúa con firmeza.

“Ahora yo voy para Puerto Escondido, Oaxaca”, comparte.

Ya hizo amistad con Bryan, otro centroamericano, al que le ha pedido que le ayude a conseguir un trabajo para comprar alimentos y seguir su ruta.

Anhela llegar a esa playa visitada por extranjeros porque le permitiría obtener mejores ingresos.

“A lo mejor nada más levanto una feria y me paso para Belice, para alejarme del problema que tuve aquí. Pero soy muy feliz en México, soy de aquí, este es mi país”.

A sus más de 50 años se asume como un hombre solo.

“Yo nunca camino con nadie. Los únicos tres que caminamos juntos somos Dios, ella y yo”. Con nostalgia acaricia una cruz que cuelga de su pecho; luego pasa entre sus dedos la figura de la Santa Muerte.