El PAN revisará cuentas de dos municipios; no meterá las manos por sus alcaldes

El líder de la bancada panista en el Congreso local, Omar Milton López Avendaño aseguró que no meterá las manos por ninguna autoridad emanada de su partido en el proceso de fiscalización de sus cuentas públicas, por lo que si alguna cometió irregularidades, deberá ser sancionada conforme a derecho.

Además, aseguró que su bancada estará atenta al proceso de dictaminación de las cuentas públicas, pues advirtió que existen dudas respecto al informe de resultado del gasto de 2018, de ahí que ya busca la apertura de expedientes de al menos dos Comunas.

En entrevista colectiva, el legislador aseguró que pese a ser vocal de la Comisión de Finanzas y Fiscalización no intervendrá para favorecer a los alcaldes de su partido en el proceso de dictaminación, pues además, estimó que la labor realizada por sus alcaldes ha sido óptima en la aplicación y justificación del erario.

“Al final del día, la mayor parte de administraciones panistas- panistas, los que no son solamente franquicia PAN, sino los que tienen la doctrina PAN, son municipios que han mostrado una buena administración pública. El caso de Apizaco con menos del 4.3 por ciento (de observaciones), el caso de Tetla que es uno de los municipios que no tiene ni el 1 por ciento, creo que el panismo se muestra como un partido que sabe gobernar y sabe administrar”, justificó.

Sin embargo, está el caso de Zitlaltépec, que no ha presentado ni su cuenta pública del año pasado,

“Zitlaltépec es un caso complicado no sólo en el tema de los recursos, también hay temas de gobernanza, hay un tema de personalidad de los presidentes, ahí tendrían que atacarse de modo serio y legal. Sé que ya hay un proceso para iniciarse al municipio, estaremos claros que resuelven las comisiones especiales y ver cómo se llega a resolver la parte de juicio político iniciado en contra del edil”, apuntó.

No obstante, López Avendaño aseguró que el PAN estará atento al trabajo que realiza la Comisión de Finanzas en la integración de los dictámenes de cuenta pública, con la finalidad de que no exista ni sesgo ni intereses particulares que definan la validación o no del gasto público.

Por ello, adelantó que ya solicitó la revisión del informe emitido por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) respecto a las cuentas públicas de dos municipios, “tanto en los que fueron aprobados como los que fueron reprobados, estamos haciéndonos de los elementos y argumentos para salir de dudas, vuelvo a repetir (sic) que todo esto es para que cuando levantemos las manos tengamos la certeza de que lo que estamos aprobando es lo mejor”.

Aunque no quiso revelar los nombres de los municipios que busca revisar el informe de cuenta pública, sostuvo que se trata de dos Comunas que “están aprobados y ahora es buscar los elementos para poder argumentar el por qué me interesa revisar esos municipios.