El maíz. Patrimonio alimentario nacional

Mucho se habla últimamente de la protección legal del patrimonio cultural del país, de la protección de las culturas indígenas, especialmente de sus lenguas y sus tradiciones; sin embargo, no se ha hecho suficiente énfasis en el componente principal de una cultura: su alimentación. Detrás de cada cultura humana hay siempre un alimento base que le ha permitido no sólo sobrevivir sino crecer, fortalecerse y desarrollarse económica, social, política y culturalmente. Está por demás recordar que, en términos muy generales, el cultivo del trigo permitió el desarrollo de las culturas indoeuropeas; el arroz de las asiáticas y el maíz de las mesoamericanas, sin dejar de mencionar el maguey, el frijol, la calabaza, la papa, el chile, en el caso de estas últimas.

Hablar del derecho humano a ser diferente, a tener una identidad propia, no puede dejar fuera a todos los elementos que conforman esa identidad, especialmente al de la alimentación, no sólo en cuanto a su contenido, sino en cuanto a la manera de preparar esos alimentos. Por lo tanto, la defensa de nuestros maíces criollos en nuestro país, en nuestro estado como centro de origen de muchas especies de este grano sagrado, va mucho más allá de las simples especulaciones socioeconómicas; no se trata nada más de preservar por nostalgia, por un “nacionalismo trasnochado” y sentimentalista, las semillas criollas; se trata de defender una manera muy especial de alimentarse, que si bien no va acorde a los cánones de las agroempresas transnacionales, ha sido el núcleo de una alimentación saludable para todas nuestras generaciones antepasadas, quienes no sufrían de sobrepeso, ni de diabetes, ni de hipertensión ni de enfermedades degenerativas que ahora están presentes en una gran porcentaje de la población que se alimenta, por diversas razones, de comida chatarra, entendiendo por ésta no sólo las frituras, golosinas y refrescos, sino todo alimento procesado industrialmente y vaciado de sus nutrientes naturales, que tienen tal vez un sabor adictivo, pero no nutren.

En este contexto, es de vital importancia apoyar la iniciativa que la senadora por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera ha presentado ante el Congreso para declarar a nuestro maíz nativo como Patrimonio Nacional, lo cual, de lograrse, permitiría una defensa más amplia y profunda del patrimonio genético de nuestros maíces criollos, frente al embate de las empresas productoras de semillas transgénicas, que pretenden no sólo despojarnos de ellas, sino además controlar lo que comemos. Para concientizar a los legisladores y a todos los mexicanos, se están organizando foros, reuniones y fiestas de la milpa, en donde participan académicos, especialistas, campesinos y consumidores que aportan sus conocimientos y sus experiencias para demostrar que defender al maíz y a nuestro patrimonio genético, no es defender un “producto poco rentable”, sino defender todo un legado genético de cientos de generaciones, pero al mismo tiempo es defender toda una cosmovisión cultural de respeto a la naturaleza y sus ciclos; es defender el derecho básico a una alimentación sana a través de un rico legado gastronómico que sigue siendo el centro de nuestra cultura mexicana.

En el contexto del actual gobierno, hay que abrir la coyuntura necesaria para rescatar todo lo que los regímenes vendepatrias neoliberales nos han ido quitando (agua, bosques, playas, hidrocarburos, etc.), empezando por lo básico: nuestra alimentación. Mientras se logran las reformas legislativas necesarias, no hay que bajar la guardia y seguir consumiendo los alimentos sanos de los pequeños productores, en lugar de los productos industrializados de los supermercados, hasta lograr, como en Bolivia, que los Mc Donalds cierren por el rechazo de los consumidores. Esto depende de nosotros ahora.