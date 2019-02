El cuidado de la vida en la Cuarta Transformación

Él es Felipe, un pequeño tlaxcalteca de dos años de edad que asiste, como otros niños y niñas, antes de las 9 de la mañana a una guardería subrogada de Sedesol –que ahora en clave de la Cuarta Transformación, se trata de una guardería privada–, ubicada en el centro de la ciudad. El espacio de la guardería no cuenta con la infraestructura que otras escuelas públicas y privadas pueden llegar a tener. La guardería de Milton es una casa, la cual renta la responsable de la estancia y cuyas instalaciones fueron adecuadas a las necesidades que requiere el contener a más de 40 infantes. Se puede observar que en la estructura de la guardería algunas paredes fueron removidas con el fin de obtener aulas más grandes, pero algunas quedaron con poca iluminación al no contar con ventanas. Desplazarse dentro de la guardería también es un poco trastabillado. Para subir o bajar de la segunda planta, uno tiene que hacerlo a través de escaleras de metal en forma de caracol, con peldaños de apenas 40 centímetros de ancho y unos 50 de largo. Cuando los niños bajan tomados de las manos de sus maestras se puede advertir el riesgo que puede llegar a provocar un accidente, situación que es traducida en retos y obstáculos a superar como parte de un juego que los niños con sonrisas y alegrías hacen ver por un instante. Esta escuela, a su vez, no cuenta con un patio amplio para la recreación y, sobre todo, el resguardo o la contención en caso de ser necesaria. El patio se ubica entre dos grandes bardas y dos grandes edificaciones que bien pueden desaparecerlo en el caso de un derrumbe. Muy a pesar de ello, las instalaciones han sido verificadas y aprobadas para su uso como estancia infantil.

El pequeño Felipe llega temprano a la estancia con el fin de alcanzar desayuno. Porque si llega después de las 9:30 horas, tendrá que venir con el estómago lleno. Pasada esa hora, Felipe no tiene acceso a los alimentos que sirven en el comedor, cuyo centro está adornado con una pantalla de televisión donde colocan videos “infantiles”, mientras los niños comen sin saberlo. Sin embargo, los papás de Felipe, Ana y Esteban, han decidido siempre mandarlo después de que tome un primer desayuno. Lo mismo sucede cuando sale de la estancia, pues a pesar de que ya antes “dejó comido”, ellos siempre le ofrecen algo, pues no les gusta a sus papás que Felipe se “quede con hambre, porque siempre [les] pide de comer”.

Ana y Esteban, los padres de Felipe, son dos comerciantes, quienes a lo largo de su trayectoria como familia (más de 15 años) han tenido múltiples trabajos. Nunca han estado en un trabajo formal, bajo contrato y con prestaciones acordes a la ley. Ambos cuentan con estudios profesionales. Esteban es ingeniero Civil y con su esposa, desde siempre, han impulsado diversos “negocios”, como el de una constructora, la cual ha tejido rachas “buenas” y otras no tanto, pues para “mantenerse en el negocio de la construcción hay que tener buen capital, porque el gobierno se tarda en pagar”. Asimismo, Ana –quien cuenta con una ingeniería y una licenciatura en Contaduría Pública– ha mantenido su esfuerzo orientado tanto a la constructora, como en el negocio de una mercería. Con ello y otros varios trabajos han sacado los recursos necesarios para sostener no solo a Felipe, sino a sus otros tres hermanos y hermanas mayores a él, quienes cursan la universidad, educación media superior y secundaria. Al preguntarles, si el retiro económico –al parecer temporal– del apoyo en la guardería por parte del gobierno de López Obrador, tendría influencia en la permanencia de su hijo en la guardería, contestaron que no. Al menos por la situación “estable” en la que se encuentran no es significativo. Pero –corrigen–, “si esto hubiese sucedido hace un par de meses, por ejemplo, cuando mandábamos a Felipe sin comer algo antes de llevarlo, porque no teníamos mucho”, otra sería la percepción. Esta familia, por un periodo, encontró en la estancia una forma segura y estable de ofrecer alimentos a su hijo. Incluso, señala Ana, quizás “sin el apoyo del gobierno llevarlo a la escuelita no sería una opción”. “Desde que comenzó el año y pusieron el aviso que ahora se iba a pagar los mil 450 pesos y no nada más 550 pesos, muchos de sus compañeritos empezaron a faltar”.

El cuidado es una necesidad universal. Atender esta necesidad es por sí mismo una expresión de la vida. Las personas nos cuidamos y cuidamos de alguien no solo cuando le brindamos alimentos, refugio o seguridad, sino también cuando procuramos fomentar valores, normas, hábitos, creatividades, razonamientos, expresiones de afecto y de emoción. Cuidar y ser cuidado es una manera de estar vivo. Sin embargo, esta necesidad hoy resulta ser un elemento un tanto complejo, inestable e incierto. Los diversos cambios y transformaciones sociales han trasladado al cuidado de ser una necesidad a ser una dependencia. El sistema político y económico neoliberal ha reducido la capacidad de las personas a ser cuidadas y ofrecer cuidados. De modo alguno, ante esta emergencia, es posible percibir que el vaciamiento al significado de la vida humana es un problema latente. Si la vida debe ser cuidada y estamos ante un sistema que no procura el cuidado de la vida misma, pensemos entonces qué significa la vida humana para este Estado. No es una pregunta menor y de respuesta única. El México contemporáneo es testigo del desprecio a la vida y la sujeción al mínimo sentido de dignidad humana.

La lectura hacia el cese del programa nacional de estancias infantiles del Sedesol, además de mantener el incesante reclamo social y político por el carácter feminizado (al ser que las mujeres son quienes históricamente han provisto los cuidados) y familiarizado (por la escasa participación del Estado y la indolente lógica de excepción del mercado) del cuidado; también debe estar acompañado por un diálogo en torno a la percepción hacia la vida misma. Las estancias infantiles solo cumplían con la contención de la vida y no el cuidado de ésta. Felipe, un niño tlaxcalteca de dos años de edad, tuvo “ayer un accidente”, al bajar de las escaleras “no tomó” bien a su maestra y se lesionó un brazo.

Afortunadamente “no pasó nada grave”, señala Ana, “se quedará conmigo en casa y mañana ya se va a la estancia”.