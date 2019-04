El Congreso emitirá en tiempo los dictámenes de juicio contra comisionados de Iaip-Tlax

El diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra aseveró que están por concluirse los proceso de juicio político instaurados en contra de los tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Tlaxcala (Iaip-Tlax), aunque afirmó que deben cumplirse los tiempos establecidos en la ley para emitir un dictamen.

Entrevistado al término del foro que se realizó en el Congreso local para analizar la reforma constitucional que daría vida a la Fiscalía General de Justicia, el legislador de la bancada de Morena señaló que el procedimiento legislativo de juicio político tiene una duración de seis meses, plazo que están a punto de cumplirse para el caso de la comisionada Marlene Alonso Meneses, por lo que en breve será presentado ante el pleno del Congreso local para su análisis y resolución correspondiente.

El vocal de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes descartó que los dictámenes que ya se alistan en torno a estos procesos estén basados en cuestiones políticas.

Puntualizó que los integrantes de la LXIII Legislatura local y en especial, los miembros de esta comisión, únicamente sustentarán sus resoluciones en las pruebas aportadas por ambas partes.

“Lo que pasa es que no podemos vulnerar los derechos, recordemos que tienen derecho de audiencia y demás y es un procedimiento legislativo lleva sus etapas, los tiempos así nos han ido marcando, seis meses estamos por cumplir en el caso de Marlene (Alonso Meneses), está por cumplirse el término aproximadamente el 20 de mayo, no tengo el dato exacto”.

Explicó que el juicio político contra Alonso Meneses ya se encuentra en la etapa de alegatos para posteriormente dar paso al dictamen que será presentado ante el pleno para su análisis, discusión y votación.

En tanto, el procedimiento contra los comisionados David Cabrera y Francisco Morones aún está en el desahogo de pruebas, porque inició con posterioridad.

“En todos los casos hemos actuado con apego a la legalidad y desde luego, respecto a los plazos legales que no establecen las leyes, así que no debe haber confusión ni duda, los resolutivos los emitiremos no solo en tiempo y forma, sino con base en la legalidad”, concluyó.