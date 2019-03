El Congreso del estado no debe sesionar con temas emanados de ocurrencias: Vázquez

El Congreso del estado no puede estar sesionando con ocurrencias que proponen los integrantes de la LXIII Legislatura local, consideró la presidenta de la mesa directiva, Mayra Vázquez Velázquez, quien sostuvo que sus homólogos deberán priorizar los temas que integran el programa legislativo.

Tras la presentación de diversas propuestas ante el pleno que no corresponden al programa legislativo, como la que hizo el diputado José Luis Garrido Cruz, quien propuso ante el pleno hacer lo propio con lo que denominó “Carnaval del Huehue”, la legisladora de Morena consideró que esto debe cambiar.

Ello porque la iniciativa del legislador del Partido Encuentro Social no tomó en cuenta que los integrantes de la LX Legislatura local ya habían declarado al Carnaval de Tlaxcala como patrimonio cultural inmaterial del estado.

Por ello, la legisladora anunció que buscará que al interior de la Junta de Coordinación y Concertación Política se priorice en la integración del orden del día de cada sesión, solo con los temas que contienen el programa legislativo, a fin de agotar éste.

“El próximo viernes tenemos una reunión en la Junta de Coordinación y Concertación Política y lo que les voy a decir es que no podemos meter temas solo porque se me ocurrió meter una reforma, o se me ocurrió meter una ley, por eso hay un programa legislativo y yo si quiero que en este período se cumpla el programa o agenda aprobada”, dijo.