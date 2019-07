Ejido de Huamantla logró sembrar 90 por ciento de maíz; la canícula no ha impactado: Montiel

A pesar de que se pronosticaban días de sequía debido a la canícula, en la zona oriente del estado se han registrado lluvias constantes, por lo que en general la siembra de maíz “va bien” en casi 90 por ciento de la superficie que el Ejido de San Luis Huamantla destinó a este cultivo, informó el comisariado Alfredo Montiel Bretón.

Asimismo, enfatizó que a diferencia del año pasado, se ha percibido que la empresa automotriz Audi, ubicada en San José Chiapa, Puebla, municipio limítrofe con la entidad, no ha lanzado bombas antigranizo para disminuir las precipitaciones pluviales.

Aunque al inicio del ciclo agrícola primavera-verano las lluvias estaban “un poquito retrasadas”, en el ejido “se logró” la siembra en casi 90 por ciento de la superficie que tradicionalmente se destina a maíz.

Respecto de 2018, cuando no tuvimos nada porque faltó muchísima humedad, “ahora ya no es ese el caso”, pues se prevé una buena cosecha, porque la planta “ya está empezando a abanderillar y es en esta etapa de desarrollo en la se necesita más agua, si no se pega el jilote y ya no hay producción”.

Dijo que en recorridos realizados por otros municipios de la zona oriente, como El Carmen Tequexquitla, se ha observado que la temporada de lluvias “ha favorecido bastante“.

“Va muy bien la siembra, no nos ha faltado el agua, gracias a dios… no nos podemos quejar… a lo mejor nos ayudó la ceniza que aventó el volcán Popocatépetl hace unos días, pues mejora las condiciones de la tierra”, subrayó.

Expuso que la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) abrió nuevamente el programa de fertilizante para entregar apoyo a productores que no recibieron en la primera etapa, por lo que este químico se podrá aplicar en las milpas que todavía tienen un tamaño pequeño, así como en las parcelas de avena donde ya no dio tiempo sembrar maíz o en aquellas donde el agricultor rodó el sistema de cultivo.