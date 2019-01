Ejercerá Secoduvi 700 mdp en el presente año, informa Romero

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) ejercerá en el presente año un monto de alrededor de 700 millones de pesos, informó el titular de la dependencia, Francisco Javier Romero Ahuatzi, quien sostuvo que las constructoras locales no son relegadas en los proyectos.

Mencionó que actualmente la modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco registra un avance importante al igual que la construcción del nuevo hospital y el estadio Tlahuicole.

En este año se va a ejecutar la imagen urbana de la zona de la Central Camionera, ya que es un compromiso del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, para resolver un problema de movilidad. El proyecto está por ser concluido, añadió.

En cuanto a la participación de constructores locales en las acciones de Secoduvi, apuntó que la dependencia asigna obras con base en licitaciones y en función de los presupuestos que las empresas ofrecen.

Sin embargo, aseguró que aproximadamente 60 por ciento de constructoras con las que esta dependencia trabaja, son originarias de la entidad. En el caso de la carretera Tlaxcala-Apizaco, una firma es de Huamantla y otra es de Querétaro, mientras que la del hospital es de Puebla, agregó.

“Itisa tiene filial en Tlaxcala, por lo que no podemos hablar de situaciones que no son reales. Nunca han sido relegadas las empresas locales. Hay mucho apoyo para todas”, acentuó el funcionario.

Expuso que en función de su especialidad, las constructoras locales son competitivas, pero que no hay preferencias hacia las foráneas. Aunque prefirió no emitir comentarios sobre los señalamientos de empresarios del ramo en el sentido de que no participan en las obras estatales.

Dijo que ha sostenido varias pláticas con este sector y que ha habido contratos, pero que en Tlaxcala son muchos los constructores y que no todos son agremiados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).