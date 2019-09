Egresados de bachillerato de El Rosario se amparan para obtener certificado oficial: Ortiz

El cambio de sede del plantel 22 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) de la comunidad de El Rosario a la cabecera municipal de Tlaxco concretado en 2018 colocó en una situación de indefensión a personal y alumnos que decidieron concluir su bachillerato en esa población, pese a que no cuenta con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE).

En el caso del personal, integrado por 11 trabajadores, su situación laboral se vio amenazada, pues desde que se concretó el cambio de sede no han recibido un salario y mucho menos prestaciones.

Mientras que alrededor de 20 egresados este año que fueron admitidos en distintas universidades corren el riesgo de ser dados de baja si no presentan su certificado de estudios oficial del nivel, reveló Raúl Ortiz García, quien funge como director del bachillerato de El Rosario, en Tlaxco.

El año pasado, el ex director general del Cecyte, José Luis González Cuéllar, decidió, con el aval del ahora ex titular de la SEPE, Manuel Camacho Higareda, cambiar la sede del plantel 22 del Cecyte a la cabecera municipal, a fin de zanjar un conflicto protagonizado por agremiados al sindicato del subsistema y trabajadores militantes de Antorcha Campesina, organización que se adjudica la fundación del bachillerato en El Rosario.

Pese a esa situación, 11 trabajadores antorchistas y alrededor de 100 alumnos continuaron en el plantel de El Rosario, no obstante que no cuenta con el Reconocimiento de Validez Oficial (Revoe). En el caso de los estudiantes, la organización antorchista buscó gestionar desde entonces con las autoridades estatales que les sean reconocidos sus estudios.

“Ese plantel fue transformado en Cecyte en 2011 después de ser un bachillerato general dependiente de la SEPE, y en su momento, José Luis González Cuéllar, decidió cambiar la sede a la cabecera municipal de Tlaxco por la presión del sindicato, que tiene el dominio de todos los planteles y que no quiere que ninguno se revele”, expuso Ortiz García.

Ante la indefensión en que se encuentran trabajadores y alumnos egresados decidieron recurrir a la justicia, los primeros a través de juicios laborales, y los segundos con amparos que fueron interpuestos por sus progenitores para que se les entregue su certificado de bachillerato oficial.

“A los estudiantes que ya están en la universidad les dieron un mes para presentar sus certificados y si en ese tiempo no lo presentan, los van a dar de baja, por eso nos estamos amparando contra las universidades o haciendo ampliación de amparo para que no los den de baja hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto, que es que les entreguen su certificado de estudios de preparatoria”, explicó Gerardo Sóstenes Rodríguez Martínez, representante legal de los docentes y los progenitores de estos menores.

“Ni los jóvenes ni maestros tienen la culpa de que por una decisión ilegal y contraria a derecho, de carácter político, ellos puedan perder sus estudios de bachillerato y los maestros su trabajo”, observó.