EDUCACIÓN PARA LA PAZ. PAS, PAS, PAS

Educación para la paz. Es un principio fundamental en el sector educativo. La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) anuncia regularmente programas en contra de la violencia.

Pero en casa del herrero, cuchillo de palo, reza la sabiduría popular. Entre lo último que se anuncia es la instalación de la unidad especializada para la atención preventiva y reactiva de violencia escolar.

La toma de las oficinas centrales de la USET se ha convertido en parte del paisaje cotidiano en la vida de la capital tlaxcalteca, los estudiantes normalistas y de la Fnerrr. Los maestros de la CNTE y del SNTE.

Pero las diferencias siempre terminan en la mesa de negociaciones. El sector educativo debe ser ejemplo de la capacidad en el uso de la palabra y la razón. Sin embargo, algo pasó para que el rescate a la USET se hiciera con gala de fuerza.

Superficial resulta la explicación del secretario de Gobierno de que la acción es producto de la atención a la denuncia de particulares. El problema real es entre los trabajadores y la administración pública federal y estatal.

El miércoles 3 de julio, la capital del estado amaneció con una alta presencia de camionetas y policías estatales. Se informa que fueron 100. Pero durante el transcurso del día fue común ver camionetas del Ejército patrullando.

Las redes sociales dan cuenta de lo que sucede durante el desalojo, golpes y porrazos que llevan a algunos de los trabajadores al hospital, cuatro detenidos por oponerse al rescate. ¿Era necesario dar este ejemplo de fuerza?

La presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no es garantía de nada si no presenta un informe objetivo de lo que ahí sucedió y de la actuación de las fuerzas de seguridad. Hasta ahora no ha emitido información alguna. Educación para la paz y contra la violencia.