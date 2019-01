Educación: moral y política

La Educación en México es y ha sido una piedra en el zapato para todos los gobiernos en turno, todos en su dimensión y posibilidad se han preocupado y ocupado por hacer reformas para mejorarla y modernizarla. Todos los gobiernos han experimentado la desesperación por elevar el nivel de la enseñanza, las condiciones de la educación y alcanzar mejoras en la vida de los docentes. Hoy, nuevamente, el dilema regresa al tema educativo, pero revestido como un asunto moral.

Es importante destacar que históricamente la educación y todo lo que ella conlleva, desde capital humano, material, etc., tiene un problema estructural, histórico que se ha obviado o ignorado por comodidad. La falla histórica comienza a la par de la configuración de un proyecto educativo para el naciente sistema político presidencial semiautoritario (1917).

Desde entonces, la educación se configuró como una matriz que fue programada para varios objetivos: dar cohesión a un sector medio educado, pujante clase media que fungiría como guía educativa a nivel básico, medio superior y superior; institucionalizar las prácticas educativas, corporativizarlas al estado posrevolucionario; como un medio a través del cual se promovería la ideología del régimen posrevolucionario en los educandos; como un generador de sentido e identidad nacional.

Bajo este esquema, la educación y su plataforma material, humana, física, etc., se configuró como un engrane más de un sistema clientelar que a través de los favores, compadrazgo y prebendas funcionó eficientemente en términos políticos y sociales. Se generó un modus operandi propio de una copiosa burocracia de élite.

La educación, los contenidos, el sentido y objetivos de la enseñanza pasaron gradualmente a un segundo orden, la importancia de la educación se centró en la negociación de los intereses particulares del gremio docente, de esta forma la educación básica se convirtió rápidamente en una plataforma corporativa y clientelar, y como grupo de presión política. Los docentes asumieron más un papel político que seguir algún principio moral a favor de la enseñanza y los contenidos que los tiempos requerían.

En las instituciones de educación media superior y superior de carácter público se configuró una especie de campo político patrimonializado. Los cacicazgos locales de élites culturales, políticas o económicas encontraron en las universidades un terreno fértil para subsistir y reproducir su capital. La captura institucional de las universidades se reprodujo a nivel nacional y sigue vigente. Las universidades son trampolines políticos para estas élites, alcancías económicas y espacios de presión y chantaje para los gobiernos locales y para el gobierno federal. En estos centros educativos la enseñanza, los contenidos y los programas fueron relegados a más que actos de simulación educativa. El rezago educativo a nivel medio superior y superior en México es notorio.

En la educación básica, así como en la educación media superior y superior, el problema educativo no es solo moral, es político; la currícula, los modelos de enseñanza y el proyecto educativo han estado supeditados a intereses particulares, corporativos, partidistas y faccionarios. Amén de que no ha existido un proyecto de nación que medianamente utilice la educación como plataforma de cambio y proyecto a mediano o largo plazo. No hay, en apariencia, intelectuales que articulen un proyecto educativo con el modelo de desarrollo o sentido del o los gobiernos federales, o no interesa hacerlo, puesto que es mejor mantener los cacicazgos y los sindicatos en sus zonas de confort, siempre y cuando no intervengan en la política local o nacional.

Tal parece ha muerto el ideal de la equidad y del ascenso social a través de la educación, sea por el acelerado proceso neoliberal en el que ha estado inmerso México desde hace más de dos décadas o por el confort político de no desmontar esas estructuras de poder alterno.

La Cuarta Transformación tiene un reto monumental, radica en tundir todos los intereses personales y políticos que están detrás de la educación, en reestructurar la función de la educación en México, tanto su contenido como proyecto de nación tomando en cuenta las demandas de la ciudadanía en materia educativa como las demandas del mercado laboral.

De no ser así, seguiremos con un lastre estructural que se acelera cada vez más al colapso, consiste en mantener una educación que está dejando de ser útil para el mercado, generando fuerza laboral improductiva y una educación que es inútil para el Estado. Seguiremos cargando con el lastre de una educación que no es propiamente educación, sino nidos de corporativismo clientelar, grupos de poder que han capturado no sólo las instituciones a cambio de poder, sino también la imposibilidad de generar capacidades en la población a través de contenidos educativos que la realidad demanda. Definitivamente, el problema de la educación no es moral, es un asunto político.