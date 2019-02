Educación como paradoja. Una de las primeras formas de aprendizaje que desarrolla el ser humano es la imitación y el modelamiento. Asume y reproduce las conductas que observa en razón de que son las aceptadas y reconocidas por los adultos.

De ahí que no cause extrañeza que algunos trabajos empíricos registren este resultado. Por ejemplo, cuando a los niños se les pregunta qué quieren ser de grandes, en algunas regiones responden, narco y en otras, padrote, las que se unen a las generalidades de bombero, policía, carpintero, etc.

Todos los gobiernos, sin importa línea ideológica o política, expresan la importancia de la educación, ya sea como capital humano, como capital social, como desarrollo de competencias o de capacidades. Es decir, nadie niega su valía.

Las propuestas de los grandes estudiosos del capitalismo actual, Piketti, por ejemplo, asumen que una de las vías a rescatar para disminuir la concentración de la riqueza es el mérito, porque es el producto deseado del proceso educativo.

Nombramientos realizados en la administración federal muestran esta contradicción. Por un lado, se discute la contrarreforma educativa para centrarla en la formación y, por el otro, se designan funcionarios ¡sin formación académica!

La disputa, desde la perspectiva gubernamental, es que la sociedad no alcanza a valorar los saberes frente a los conocimientos. El problema es que estos hechos suceden en instituciones en las que el criterio de participación está basado en el mérito.

De mantenerse esa práctica tendrá un impacto importante porque fortalece el resultado de cualquier estudio de egresados. Para encontrar chamba no se requieren capacidades, ni competencias sino relaciones.

Dentro de poco tiempo cuando se pregunte a los niños, qué quieres ser de grande, seguro responderán: diputado, senador, gobernador, presidente o director del Conacyt. Porque soy militante fiel y eso lo decide mi partido.