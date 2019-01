Ecopsicopatía

Apenas hace unos días nos enteramos de una tragedia más, de las que casi se han vuelto cotidianas en nuestra vida capitalista neoliberal: en Brumadinho, estado de Minas Gerais, en Brasil, se ha roto una enorme represa que almacenaba alrededor de 12 millones de metros cúbicos de lodos y residuos tóxicos derivados de la extracción de mineral de hierro, de la minera Vale, provocando una avalancha que ha sepultado a parte de la empresa y a la población cercana a la mina. Vale la pena analizar brevemente la información sobre este hecho. Hasta ahora, se maneja oficialmente la cifra de nueve muertos confirmados, pero 300 desaparecidos. Incluso en estos datos se nota la abierta manipulación mediática que de entrada minimiza la cifra de muertos, pero evidencia que el número será mucho mayor; sin embargo la estrategia permite ir “dosificando” paulatinamente la cantidad de víctimas, disminuyendo el impacto que podría tener el anuncio del número total de muertos, disfrazados de desaparecidos.

También ha sido notorio que esta tragedia. como muchas otras similares, cuando no pueden ocultarse, se clasifiquen como ”accidentes”, como algo fortuito que no se puede prever ni evitar, cuando en realidad, a pesar de todos los falsos argumentos, hasta ahora no se ha encontrado una solución definitiva al destino de los residuos peligrosos que resultan de los procesos de producción de la minería, de la industria química o energética; los isótopos de uranio de la explosión de Fukushima hasta el día de hoy siguen contaminando el Océano Pacífico, pero ya nadie lo menciona. La única respuesta que las empresas neoliberales tienen para esos residuos, es “confinarlos” en represas; en minas abandonadas o en tambos metálicos arrojados al fondo del mar. Esto equivale simplemente a “disimular” el problema y dejar que los desastres se manifiesten, en el mejor de los casos, cuando las generaciones presentes hayan desaparecido, lo cual constituye la mayor irresponsabilidad y esquizofrenia del modelo neoliberal.

Esta insensibilidad o indiferencia hacia las consecuencias que conllevan los procesos productivos depredadores de la naturaleza y de la vida humana, ya tiene un nombre de acuerdo con Steve Taylor: “Ecopsicopatía”, que es una verdadera enfermedad mental, consistente en una “falta de empatía, conexión o sentido de responsabilidad con el mundo natural, que resulta en su abuso y explotación”. Lo que en otro momento se ha llamado “espíritu depredador” del capitalismo neoliberal, ahora se revela como un verdadero trastorno mental de los dueños del dinero que para mantener sus ganancias no dudan en sacrificar la vida humana y la naturaleza, sin ningún escrúpulo. Este acontecimiento nos recuerda también que en México, en Sonora, sigue pendiente la factura del Grupo México del empresario Larrea que hace algunos años contaminó por un “derrame accidental” de desechos tóxicos conteniendo cianuro, todo un río y su cuenca completa, sin que hasta la fecha haya pagado por el ecocidio y las afectaciones a la salud y los cultivos de los pobladores de la cuenca.

Desde esta misma perspectiva podemos pensar en el calentamiento global y su cauda de desastres que no son “naturales”, como los califican los medios, sino totalmente responsabilidad del ser humano. Pero tampoco hay que olvidar que no sólo los empresarios son los responsables de generar procesos destructivos en aras de producir mercancías; sino que también son responsables quienes están dispuestos a valorar y comprar esos bienes, es decir, los ciudadanos que pretenden “no saber” o “no conocer” las consecuencias del modelo de sociedad que, consciente o inconscientemente, mantenemos. La ecopsicopatía nos afecta a todos.