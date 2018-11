Dudan alcaldes validar reforma constitucional que obliga a entregar cuentas públicas mensuales

La reforma constitucional para que los entes fiscalizables remitan su cuenta pública al Congreso local de manera mensual y no trimestral, afectará a los ayuntamientos, pues complica la comprobación del gasto público, de ahí que algunos cabildos analizan la validación o no de esta enmienda.

Es el caso del ayuntamiento de Papalotla, reconoció su alcalde, Jesús Herrera Xicohténcatl, quien expuso que con esta determinación se acotan los tiempos de entrega, de ahí que varios de sus homólogos han mostrado interés de abordar el tema con los diputados de la LXIII Legislatura local para mostrar su inquietud.

“Es un tema que muchos presidentes municipales estamos en el ánimo de platicar o dialogar con los diputados porque nos van a poner a correr, porque en el tema trimestral nos ponen a correr, ahora imagínate que solo tengamos 30 días porque independientemente que entreguemos hasta el 11 del otro mes, pero al final son 30 días. A lo mejor no compartimos cual fue el motivo que sustento que hayan cambiado de 3 a un mes la entrega de cuentas, entonces tenemos que ver como fundamentaron”.



Por lo pronto, dijo que a su municipio llegó un formato para avalar la reforma constitucional que se aprobó recientemente en el Poder Legislativo, pero dicha enmienda aun no es analizada por regidores, tesorero y el área de obras públicas.

“Nos llegó el formato en donde tenemos que hacer un Cabildo para su aprobación y el ayuntamiento estamos viendo en la mesa de trabajo si es positivo o no una iniciativa que se lanza que en este caso es la cuenta pública. Cuando vimos la noticia nos agarró la sorpresa porque te imaginas llevamos casi dos años entregando una cuenta publica cada tres meses y decimos qué está pasando y en un primer momento no estoy de acuerdo. Creo que los diputados nos debieron llamar o consultado porque en muchas ocasiones se pide la opinión de la ciudadanía, y en este caso debieron pedir la opinión de los 60 alcaldes. Creo que no estaremos de acuerdo pero en el caso de Papalotla platicaremos con la síndico, tesorería y director de obras públicas para ver si podemos entrarle o decir que no podemos porque tenemos el derecho de réplica”, expuso.

En tanto, la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca dijo que el tema se someterá a votación lo aprobado por el Congreso local, aunque admitió que la decisión de diputados locales afectará a los ayuntamientos, toda vez que se reducirán los tiempos para la presentación de los estados financieros.

No obstante, dijo que la determinación final será la de su cabildo si avalan o no la reforma constitucional, porque “les puedo decir que tengo una opinión personal, por experiencia propia, pero prefiero en el momento que el cabildo me mandate con mucho gusto les comparto. No tengo ninguna opinión al respecto hasta que los regidores y el síndico en acuerdo podamos tomar una determinación”.