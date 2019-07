Docentes cesados desconocen cuándo serán reinstalados por la SEPE en sus plazas: MMT

Aunque la indicación del gobierno federal es que este miércoles debe concluir en todo el país la reinstalación de los docentes que fueron cesados por su oposición a la reforma educativa del ex presidente Enrique Peña Nieto en 2015, en Tlaxcala no existe certidumbre entre los maestros despedidos de que así sea, reveló la dirigente del Movimiento Magisterial Tlaxcalteca (MMT), Citlali Ortiz Cano.

La docente basó su idea en el hecho de que las plazas que les fueron quitadas ese año fueron destinadas a otros profesores por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), pese a que se encontraban en litigio, y ahora no tengan un procedimiento legal para liberarlas.

Por el contrario, Ortiz Cano informó que el pago de los salarios caídos y prestaciones está garantizado, pues los recursos son aportados por la Federación, además de que la directora de Relaciones Laborales, Claudia Inés Xochihua Rodríguez y el jurídico de la dependencia, acudieron a una reunión en Ciudad de México donde se les dio instrucciones en ese sentido.

Informó que en dicha reunión, los funcionarios tlaxcaltecas presentaron una relación de alrededor de 60 docentes que fueron cesados en 2015, quienes aparentemente son los que han cubierto todos los requisitos para ser reinstalados, aunque no descartó que más adelante se sumen más profesores una vez que se concrete ese procedimiento.

“Nos dijeron que antes de hoy iba a estar la reinstalación, sin embargo, consideramos que han tenido situaciones difíciles, porque probablemente las plazas no estén como se necesitan, que las hayan dado en propiedad a alguien y al no existir el espacio vacante, el maestro cesado que la requiera va a tener el problema de que ya no está, son situaciones que los meten en dinámicas complicadas. Yo creo que por eso se están retrasando”, expuso.