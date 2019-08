Piden madres de familia al gobierno docente para preescolar de Huamantla

Madres de familia y alumnos de la comunidad de Benito Juárez del municipio de Huamantla realizaron una manifestación la mañana de este jueves para solicitar al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez su intervención en el envío de una maestra para el preescolar “María del Carmen Serdán” de esa población.

De acuerdo con los tutores inconformes, desde que inició el ciclo escolar 2019-2020, el pasado lunes, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) no ha asignado una docente faltante para atender a los menores, de ahí que decidieron acudir a manifestarse este día frente a Palacio de Gobierno.

“Nos quitaron una maestra y estamos pidiendo que nos la regresen, su reemplazo”, explicó una de las madres de familia, quien no quiso proporcionar su nombre por temor a represalias. Refirió que la solicitud de una nueva docente para el plantel la presentaron ante las autoridades con tiempo.

Por la falta ese recurso humano, alrededor de 25 niños del tercer grado no han podido iniciar sus clases, abundaron.

“Desde el lunes nos quitaron una maestra, ya se solicitó su reemplazo, pero en la Secretaría de Educación Pública del Estado nos dijeron que no van a regresar a esa docente porque no hay recursos, pero los niños no se pueden quedar sin clases”, insistieron las madres de familia del preescolar “María del Carmen Serdán”.

Explicaron que la intención de solicitar una audiencia con el gobernador es “para que aquí nos digan si es verdad que no hay recursos o sólo es cuestión de ellos que no nos quieren dar una maestra que hace falta”.

De acuerdo con las madres de familia, los grupos ya estaban debidamente integrados con sus respectivas maestras, “pero a inicio de clases ya no hubo docente y no podemos llevar a nuestros hijos a otra escuela, porque es una comunidad pequeña, por lo que exigimos que se mande a un docente, pues de los cuatro grupos de tercer grado quieren desaparecer uno”.

“Hay tres segundos y cuatro terceros, y un aula está sin usar, ya fuimos a la representación de la SEPE en Huamantla y no nos hicieron caso, quieren desaparecer un tercer grado y que se fusionen los grupos, pero quedarían saturados, porque habría 33 o 34 alumnos y las aulas son pequeñas, lo cual no es justo para los niños, porque no habría seguridad ni aprenderían bien”.

Cabe recordar que en el inicio del ciclo escolar 2019-2020, autoridades de la SEPE garantizaron que todos los planteles de enseñanza básica contaban con el personal necesario para atender a los alumnos.