Divide a tlaxcaltecas el tema del nuevo aeropuerto; asisten a votar a las casillas

En el primer día de la Consulta Nacional Nuevo Aeropuerto la asistencia de ciudadanos tlaxcaltecas a las mesas ha sido nutrida y con posiciones encontradas, pues unos votan a favor de la construcción de esta terminal en Texcoco y otros en Santa Lucía, al tiempo que demandan una mayor participación en la toma de decisiones, tanto en el país como en el estado y los municipios.

Este ejercicio ha transcurrido sin incidentes en los siete puntos de la entidad donde se instalaron casillas: Tlaxcala capital, Calpulalpan, Chiautempan, Apizaco, Zacatelco, San Pablo del Monte y Huamantla.

Adriana Hernández Cote, coordinadora la mesa ubicada en la capital del estado, informó que a las 8:00 horas inició la votación y con “mucha participación ciudadana, yo creo que, tal vez, las boletas se terminen antes, los ciudadanos están muy interesados”.

Respondió que no podría proporcionar a medios de comunicación la cantidad de boletas para esta casilla, pero que de ser el caso, reportaría el dato a la coordinación estatal de esta consulta o a la nacional, para que indiquen si envían otro paquete o le den nuevas instrucciones a seguir.

Al primer corte, realizado poco antes de las 11 de la mañana, alrededor de 120 personas habían emitido su voto. Hernández Cote dijo que a partir de este día hasta el domingo 28, esta mesa cerrará a las 18:00.

Agregó que solo se permite participar a ciudadanos con credencial de elector y que a través de una plataforma electrónica, con apoyo de un teléfono celular, se ingresa la clave de elector para corroborar si ya ha votado, de ser así ya no se le permite participar nuevamente, a fin de que puedan hacerlo otros.

“Hay muchos comentarios de la gente y pide que se realicen este tipo de actividades. En nuestro caso, los integrantes de la mesa somos ciudadanos, no pertenecemos a ninguna asociación, ni tenemos remuneración, lo hacemos de manera voluntaria”.

Este ejercicio ha generado reacciones diversas en la sociedad tlaxcalteca, Salvador Angulo, un joven estudiante de 24 años de edad, señaló que esta es una actividad democrática, porque nunca antes se había consultado a la ciudadanía sobre algún tema.

Decidió participar porque le parece que el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) “es una mala idea”, pues no existen las condiciones para que se establezca en Texcoco y porque el costo ha incrementado, de ahí que votó por la opción de Santa Lucía, donde solo se construirían dos pistas.

Consideró acertado que en la parte posterior de la boleta se expongan las ventajas y desventajas de ambas propuestas que se plantean, sobre todo “que se tomen en cuentan ambas opiniones, tanto a favor como en contra para llegar a un consenso”.

Refirió que el próximo gobierno quizá no debe someter todas las cosas a una consulta ciudadana, “pero sí que haya participación y que nos escuche”.

Luego de votar, Victoriano Nava Romero expuso que “tomar cuenta a la población es bastante bueno, porque a veces es uno usuario del aeropuerto y hay que buscar más la cercanía”. Por eso apoyó la construcción en Texcoco, Estado de México, debido a que la distancia entre ambas entidades es menor.

“Si nos ponen tres aeropuertos tendría uno problemas al trasladarse, más si hay conexiones, pero estando en uno solo el desplazamiento es con mayor facilidad. Si vamos a Toluca tenemos el doble de trayecto respecto de la Ciudad de México que en Texcoco”.

Pidió que después de esta consulta se realicen más “porque no me gustaría que para unas cosas nos pregunten y para otras no y nos las impongan, como se dice que es este nuevo aeropuerto, pero hay otras en las que no nos han tomado en cuenta, como los salarios y el aumento del precio de la gasolina que ya está al doble comparativamente con el de hace seis años y nadie nos preguntó, según los dejaron al libre comercio para incrementar costos no para favorecer al pueblo”.

Este tipo de consultas debe realizarse no solo a nivel nacional sino también estatal y municipal, pues hay muchas cosas locales en las que debemos opinar como ciudadanos que contribuimos con impuestos, subrayó.

Un hombre adulto mayor refirió que el NAICM “no es más que una cuestión ostentosa de los poderosos, ¿80 millones de mexicanos vamos a estar orgullosos?, pagando la deuda que tenemos, infinita, yo ya no pero mi hijos, mis nietos, van a seguir pagándola”.

Recordó que en Tlaxcala hace varios años fue construido un aeropuerto, al que también se opuso “porque -señaló- el tiempo me dio la razón, fue utilizado para el contrabando, para el narco, para todo eso, gobierno y crimen organizado es lo mismo”.

Antes de retirarse advirtió sobre el tema de la privatización del agua pero lamentó que a la sociedad no le interese este asunto. “Le vale”. Dijo que trabajó en el magisterio y que “ese Sindicato (Nacional de Trabajadores de la Educación) es “corrupto, (fue) manejado por una mujer, para mí en política la mujer y el hombre tienen la misma responsabilidad”.