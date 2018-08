Demandan diputados juveniles con discapacidad auditiva acceso escolar real

“Queremos un real acceso escolar” e inclusión para las personas con discapacidad auditiva, demandaron diputados integrantes del Séptimo Parlamento Juvenil 2018, durante la sesión celebrada en el Congreso local, en la que expusieron sus iniciativas.

“En mi caso, asistir a una escuela, donde la burla, la limitación del habla y sobre todo el nulo conocimiento de nuestra lengua materna hace ineficiente el trabajo de los maestros y da como resultado una educación ineficiente para mí”, señaló Perla Reina Martínez.

Planteó adicionar el artículo 6 BIS a la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, iniciativa que fue leída por uno de los especialistas que apoyaron durante el desarrollo de la plenaria, mientras la diputada juvenil lo hacía mediante el lenguaje de señas.

Requirió educación de calidad e inclusión, pues apuntó que del poco más de un millón de tlaxcaltecas, entre 14 y 17 por ciento tiene discapacidad auditiva y, de éste, cinco por ciento son niños y adolescentes que suman alrededor de 9 mil menores de edad.

Desde la tribuna expuso que su educación escolar no ha sido como la de la mayoría de la población que interactúa, juega, comparte experiencias, pregunta y puede resolver dudas, pues se carece de espacios especiales para estar al mismo nivel que el resto de estudiantes que sí escuchan, ya que las clases no se brindan de manera clara y no hay un método eficaz para explicar el significado de palabras simples.

“Ese sistema escolar es un tanto desconocido para mí. Quiero contribuir a que los más pequeños de mi comunidad puedan vivir y disfrutar. Esta reforma deja abierta la posibilidad de que seamos incluidos. Sin embargo, es necesario concretar un sistema escolar para todos, pero no se olviden de nosotros, queremos saber más, acceder a mejores empleos y calidad de vida”.

En los Centros de Atención Múltiple se concentran las más diversas discapacidades –indicó–, pero sin una enseñanza personalizada.

Una forma de resolver esta situación es mediante la incorporación obligatoria de la lengua de señas mexicanas en el sistema escolar básico; se pudiera decir que es inviable, costoso o difícil para los docentes, pero es necesario, apuntó.

Propuso capacitación para maestros y alumnos en general y que esta sea una materia imprescindible en el plan de estudios. “Debe empezar a partir de ahora, no se puede esperar más, ni seguir vulnerando el derecho de educación. Que Tlaxcala sea la primera entidad inclusiva”, destacó.

“Es un reto. Pareceríamos un número insignificante, quizá yo solo conozca a unos 50, pero ¿dónde están los demás?, quizá están recluidos en sus casas o su familia no los apoya en su educación porque considera que no es importante”, abundó la diputada plurinominal.

Eduardo Cordero, del distrito V, se solidarizó con su compañera pues “si estuviera en su lugar, no sé qué podría hacer”. Este joven planteó reformar el artículo 79 de la Ley de Educación para fomentar el desarrollo humano y centrarlo en valores, a fin de erradicar la homofobia, pues resaltó las agresiones cometidas en contra de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI).

Luego, Felipe Rodríguez, diputado plurinominal, presentó la iniciativa de Ley de Coordinación Institucional, a fin de atender adecuadamente las necesidades de las personas, pero en especial de las que enfrentan alguna discapacidad.

También fue apoyado en la lectura por un especialista y a través del lenguaje de señas explicó al público que es sordo. Expuso que las personas en su condición carecen de apoyo gubernamental y a pesar de que anhelan vincularse con la sociedad, ser útiles y acceder a educación de calidad, en las instituciones no hay personal especializado.

Solicitó acercamiento a áreas laborales, créditos para vivienda y bancarios; material de trabajo especializado para niños y adolescentes con discapacidad auditiva, así como para aquellos con ceguera, autismo o síndrome de Down.

En tanto, Brenda Pluma Morales, del distrito IV y también presidente de la mesa directiva de este Séptimo Parlamento Juvenil, propuso reformar el Código Penal del estado, con el fin de imponer una sanción de 30 a 70 años de prisión a quien cometa feminicidio por razones de género, así como una multa de hasta “175 mil 620 días de salario”.

La pena se agravará hasta un tercio cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, embarazada o con discapacidad, así como cuando el sujeto activo sea un servidor público.

Al puntualizar sobre las sanciones por violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, institucional, obstétrica, laboral y por parentesco, la legisladora incorporó la tipificación de la de tipo político por razones de género, para la cual se impondrán hasta dos años de cárcel, según su proyecto.

El diputado plurinominal Marco Polo Cuahutle George planteó modificaciones a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Tlaxcala, al considerar que lograr esta condición es un reto, pues el género femenino aún implica una subordinación ante el masculino, lo cual ha creado a través del tiempo discriminación y marginalidad.

Por tanto, expuso la importancia de precisar que la discriminación puede ser directa o indirecta. Refirió que la falta de equidad e igualdad entre ambos sexos demuestra las asimetrías que todavía existen en varios ámbitos.

Cristian Hernández Ramos, del distrito VI, leyó su iniciativa de reforma a la Ley de Fomento Económico, a efecto de establecer la creación de empleos bien pagados y un trabajo decente, pues resaltó que a marzo de este año el desempleo en la población de entre 15 y 22 años fue de poco más de 12 mil.

El diputado plurinominal Luis Mauricio Germán propuso la creación de un Consejo Estatal de Acceso a la Alimentación, pues destacó que no hay garantía jurídica para que la juventud acceda a comida sana y adecuada.

Rubí García del distrito I; Nancy Armenta del II; Cecilia Vázquez del III; Jesús Sastré del VII; Santiago Sastré del VIII; Valdemar Pluma del IX; Jaciel Pérez del X; José Fernando Rodríguez del XI; Edith Lara del XII; Rosa Guerra del XIII; Domingo Méndez del XIV y Mónica Gutiérrez del XV, son otros de los integrantes del Parlamento.

También Diana Baez, Luis Mauricio, Adlai Terreros, Sandra Casados, Alfonso González, Omar Hernández y Jesús Portillo Pérez.