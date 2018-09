Acusan a directora de Relaciones Laborales de la USET de acoso laboral

A raíz de su exigencia de un bono sexenal y la recopilación de firmas entre sus compañeros para obtener ese beneficio, al menos cinco trabajadores de apoyo y administrativos adscritos en diversas áreas de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) fueron reasignados a otros centros de trabajo por indicaciones de la directora de Relaciones Laborales, Claudia Xochihua Rodríguez.

Con dicha acción, esa funcionaria no solo está violentando sus condiciones de trabajo y de salud sino también su derecho a la manifestación y libertad de expresión, aseveró Gwendolynee Amaro Ramírez, una de las trabajadoras afectadas por la determinación de Xochihua Rodríguez, y quien entregó un oficio –del cual La Jornada de Oriente tiene una copia–al Congreso local para exponerle esta situación y solicitar su intervención.

De acuerdo con un oficio que Amaro Ramírez giró a la funcionaria de la USET el pasado 11 de septiembre se le notificó que quedaba liberada de las actividades y responsabilidades que tenía asignadas en la Coordinación Estatal de Tecnología Educativa (CETE) –ubicada en la capital tlaxcalteca—y que debía ponerse a disposición de la Dirección de Relaciones Laborales para recibir nuevas indicaciones.

Estas nuevas indicaciones le fueron entregadas a Amaro Ramírez por medio del oficio DRL 002049/2018, del 11 de septiembre pasado, en el que se le informa que “por medio necesidades del servicio (…) a partir de esta fecha, queda adscrita al Módulo Regional Educativo de Calpulalpan, por lo cual deberá presentarse de manera inmediata (…)”.

La trabajadora recibió bajo protesta dicho oficio, “porque –escribió al margen de la hoja– se me está cometiendo acoso laboral y no me manifiestan las condiciones para generar mi traslado y más tratándose de una persona con discapacidad motriz.

En el documento que entregó al Congreso local –a las presidencias de la mesa directiva, de la Junta de Coordinación y Concertación Política y de la Comisión de Educación–, Amaro Ramírez refiere que la decisión de la directora de Relaciones Laborales es “sin considerar mi condición física, ya que cuento con problema de tipo motriz que dificulta mi traslado, ya que sufrí un accidente automovilístico por lo que traigo 17 clavos y dos placas en cadera y brazo derecho y a consecuencia de esto se ha degenerado la cabeza del fémur, generándome dolores continuos que controlo con medicamento”.

Amaro Ramírez –quien tiene 27 años de servicio en sistema educativo estatal–considera que su cambio de centro de trabajo se debe a que junto con otros trabajadores de la USET realizaron una manifestación durante la comida que ofreció al personal administrativo a fines de agosto pasado, para exigir el pago del bono sexenal, y porque después se abocaron a recolectar firmas –lograron 900–entre docentes y administrativos para presionar la entrega de ese estímulo.

Tras estas acciones, la directora de Relaciones Laborales de la USET ordenó su cambio de adscripción, así como el de Guadalupe Herrera Varela, que está adscrita a la USET la mandaron a Huamantla, pese a que es integrante de la delegación sindical, así como a Yolanda Rivera, quien labora en la Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior (Cossies), quienes también participaron en dicha manifestación.

Además, observa que su jefe, el titular de la CETE, Juan Odín Cano Sánchez, no ha solicitado su cambio ni ha manifestado inconformidad alguna por su trabajo.