Diputados se enfrascan en descalificaciones en la sesión del Congreso

Ignorantes, merolicos, faltos de palabras y soberbios, fueron algunos de los epítetos que se lanzaron este martes diputados de la LXIII Legislatura, después de que la presidente de la mesa directiva, Luz Vera Díaz ordenó a la Secretaría Parlamentaria modificar el acuerdo por el cual la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) designó a María Ana Bertha Mastranzo Corona como su coordinadora.

Fuera del orden del día de este martes, Luz Vera hizo ese mandato, el cual algunos diputados, como el petista Víctor Castro López, tomó como antesala para que Víctor Manuel Báez López no solo sea depuesto como coordinador de la bancada de Morena, sino como presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP).

Tras la declaratoria, el diputado panista, Milton López Avendaño calificó de improcedente la declaratoria y tildó de soberbia a la representante legal del Poder Legislativo, Luz Vera.

“Esto pasa cuando violentamos los procesos legislativos, cuando pretendemos pasarnos todo porque tenemos mayorías, por considerar que un acuerdo de pleno no es respetado. El problema, diputada Mastranzo, no es el conocimiento o desconocimiento de la coordinación de Morena, respeto, como demócrata que soy, la vida interna de los partidos, pero el tema no es que usted sea o no la coordinadora, porque el tema es que en este Congreso se votó un acuerdo donde reconoce hasta este momento al diputado Víctor Báez López como coordinador de la bancada de Morena”, dijo.

De paso, tildó de soberbia e impositiva a la presidente de la mesa directiva, pues dijo que “ha dado a conocer una declaratoria para votar que es ilegal, perdón señora presidenta, pero estaba a nada de darle la certeza a este Palacio Legislativo y a este pleno de que el PES tiene la calidad moral y técnica de llevar a cabo una presidencia de la mesa legislativa y lo que hemos visto en todo este periodo han sido posturas personales y quiero aclarar no es el tema con la diputada Luz Vera, es con la soberbia con la que se ha manejado el primer periodo ordinario de sesiones”.

En respuesta, la vicepresidente de la mesa directiva, Laura Yamili Flores Lozano se deslindó de las acusaciones vertidas por el diputado panista, pero arremetió contra Vera Díaz, a quien recriminó el haber modificado un acuerdo sin el aval del pleno del Poder Legislativo.

Sin embargo, Víctor Castro aprovechó el momento para exigir a Báez López no sólo dejar la coordinación de Morena, sino la presidencia de la JCCP, pues lo acusó de incumplir acuerdos y faltar a su palabra.

“Diputado Báez, usted ya no es coordinador de Morena, un requisito indispensable para ser presidente de la Junta es ser coordinador y ya no lo es, tiene que agarrar sus cosas e irse a otro lado porque ya no está reconocido. No ha cumplido los compromisos presidente, ha quedado a deber con su palabra, no tiene palabra. Lo más importante para un hombre es tener palabra y usted ya no la tiene”.

En respuesta, el presidente de la JCCP calificó a su crítico como merolico e improductivo.

“Venimos a este Congreso a trabajar y a ser responsables. A muchos se les dio la oportunidad y nada más llegaron a ser merolicos porque han sido improductivos escandalosamente, pero en esta tribuna se sienten con la calidad moral de poder exigir cuando no han presentado ni una sola iniciativa de su trabajo legislativo… es una vergüenza para el proyecto que dicen enarbolar, cuando no han servido para nada y se han levantado a la gente con sus comentarios fuera de lugar. Para tomar esta tribuna, en primera, hay tener calidad moral y hay que demostrar lo que se puede hacer”, apuntó.

De paso, calificó como ignorante a la presidente de la mesa, pues desconoce las normas internas del Congreso local, de ahí que le recomendó estudiar lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

“Discúlpeme presidenta, pero es vergonzoso que acá hagamos saber el desconocimiento total de las leyes, de la Constitución, del Reglamento, de la Ley del Congreso, eso no puede ser y le pido que en los últimos días que le quedan como presidenta de la mesa directiva se conduzca con responsabilidad y no se preste a manipulaciones y primero póngase a estudiar para tomar sus determinaciones”, dijo, a manera de colofón en una discusión que no llegó a ningún acuerdo.