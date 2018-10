Diputados designan a cuatro funcionarios del Congreso entre confrontaciones verbales

Por mayoría de votos y con confrontaciones verbales, el pleno del Congreso del estado designó a Melecio Domínguez Morales y a David Rodríguez Silva como nuevos titulares de la Secretaría Parlamentaria y de la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas, respectivamente. Además, ratificaron a Rigoberto Lucas López y a Raúl Pluma Ríos como directores de las áreas Jurídica y del Instituto de Estudios Legislativos, en ese orden.

En la sesión ordinaria de este jueves y tras un receso de cuatro horas y varias suspensiones de la plenaria, así como imputaciones y confrontaciones, los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) presentaron al pleno su propuesta para designar y ratificar a los funcionarios.

Sin embargo, dicho planteamiento fue desconocido y rechazado por nueve de los 25 integrantes de la LXIII Legislatura local.

Las diferencias fueron respecto a las posiciones propuestas por las bancadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo (PT). La mayoría morenista no respaldó a Melecio Domínguez y, en cambio, sí al ex consejero electoral, Mario Cervantes, mientras que los petistas no avalaron a Rodríguez Silva, aunque en este último caso no evidenciaron su contrapropuesta.

Por tal motivo, los morenistas Mayra Vázquez, Bertha Mastranzo, María de Lourdes Montiel, Rafael Ortega, Miguel Piedras y Ramiro Vivanco, así como los petistas María Félix Pluma Flores, Michaelle Brito y Víctor Castro López, mostraron su inconformidad y, por momentos, abandonaron la sesión.

Antes, desconocieron a los coordinadores de sus grupos parlamentarios, Víctor Manuel Báez López e Irma Garay Loredo, respectivamente, amén de que trataron de impedir la unción de los funcionarios.

Fue la morenista Mayra Vázquez Velázquez quien inició la discusión al denunciar que Báez López tomaba acuerdos de forma unilateral y atendiendo intereses de otros grupos parlamentarios, “y eso se los digo de frente… ya nos cansó”.

Consideró que Báez López es el único responsable de que la bancada de Morena se esté dividiendo, sin embargo, aseguró que ya están cansados de ceder a sus “caprichos”, pues aseguró que por intereses personales ha hecho acuerdos con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

Muestra de ello, dijo, es el caso de la propuesta de Melecio Domínguez para ocupar la titularidad de la Secretaría Parlamentaria.

Su posición fue secundada por Rafael Ortega, Ramiro Vivanco, Ana Bertha Mastranzo Corona, Lourdes Montiel Cerón y Miguel Piedras Díaz quienes, de paso, notificaron su decisión de desconocer a Báez López como coordinador de la bancada morenista en la LXIII Legislatura local y, en su lugar, designaron a Mayra Vázquez Velázquez.

Los diputados del PT también hicieron lo propio, pues la diputada María Félix Pluma Flores tomó la palabra para denunciar que su coordinadora de bancada, Irma Yordana Garay Loredo, no consultó la propuesta y realizó de forma unilateral la designación.

Por ello, la diputada Michaelle Brito Vázquez leyó un documento turnado a la JCCP por el que se notifica la determinación de desconocer a su coordinadora de bancada y nombrar, en su lugar, a María Félix Pluma como coordinadora.

Además, fiel a su estilo, el petista Víctor Castro López aseguró que la propuesta de Morena para la Secretaría Parlamentaria fue cabildeada por funcionarios del gobierno estatal priista, como el enlace del Ejecutivo con el Legislativo, el ex diputado Arnulfo Arévalo Lara, quien, aseguró, “llamó a los compañeros y les dio línea para que apoyen esas propuestas”.

En respuesta, el líder de la bancada del Partido Encuentro Social (PES), José Luis Garrido reconoció que sí recibió una llamada por parte del Ejecutivo para seguir “una línea”.

“Quiero declarar que yo recibí una llamada del Ejecutivo para tener una línea, pero Encuentro Social no recibe línea del gobierno actual, de ningún gobierno priista, la única línea que tiene Encuentro Social es la línea del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador… y siendo institucional, coincido con las palabras del diputado Miguel Ángel en donde es un tema de la fracción de Morena, lo cual yo solicitaría que ellos arreglaran sus diferencias y nos dejaran continuar la sesión… Encuentro Social no recibe indicaciones de nadie del Ejecutivo”, reiteró.

En medio de estas acusaciones, la representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Zonia Montiel Candaneda aprovechó la oportunidad para lamentar las actitudes de sus homólogos de Morena.

“Qué lamentable y qué vergüenza que los diputados que buscaban el cambio, hoy han mostrado a la ciudadanía lo que realmente representan, si bien es cierto lo que acaban de decir los diputados, hasta este momento no hay evidencia, lamento con absoluta tristeza que esté sucediendo eso”, consideró.

En tanto, los petistas decidieron plantarse en el atril del pleno para evitar “el mayoriteo oficialista”, de ahí que la presidente de la mesa directiva, Luz Vera Díaz decidió suspender la plenaria “por tiempo indefinido”.

Los petistas se retiraron del pleno, hecho que aprovechó la mesa directiva para reanudar la sesión y, por mayoría de votos, los presentes validaron el dictamen y las designaciones.

Tras ese hecho, el petista Víctor Castro se ubicó en una de las puertas de acceso al pleno que comunica con la JCCP para tratar de impedir la entrada de los funcionarios y, con ello, rechazar su toma de protesta.

A pesar de la estrategia y con gritos desde tribuna por algunos de los inconformes, los nuevos funcionarios rindieron protesta al cargo y su permanencia en el mismo dependerá de los resultados y de la evaluación de la cual sean objeto.