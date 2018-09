Días aciagos a ex diputados

A los ex integrantes de la LXII Legislatura local les vienen días aciagos porque sus sucesores quieren revisar y algunos ya lo hacen, todo lo actuado por sus antecesores en los 20 meses que duraron en el cargo y en ello quieren cobrar algunas facturas.

No solo será en materia financiera la revisión, sino en la actuación parlamentaria que tuvieron los ex inquilinos del Palacio Legislativo, porque han advertido diversas faltas y omisiones legislativas, algunas consideran dignas para iniciar los procesos respectivos que podrían llevar a la inhabilitación de los ex diputados.

Pero en el rubro financiero, las cifras no cuadran en el proceso de entrega–recepción; por ejemplo, no encuentran dónde quedaron dos camionetas utilitarias que fueron adquiridas en su momento para el traslado de materiales, equipo de sonido y mobiliario que los diputados usan en caso de foros y actos realizados fuera del recinto legislativo.

De esos bienes no han encontrado acta de baja del patrimonio de Poder Legislativo; tampoco movimientos contables respecto a la enajenación de los mismo y mucho menos sobre posible robo o siniestro.

Solo tres coches de la flotilla del Congreso fueron entregados; son los asignados a los presidentes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, de la mesa directiva y del Comité de Administración; de los otros siguen indagando su paradero.

Lo mismo ocurre con otros bienes que ex diputados, como María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi y Víctor Manuel Báez López, conocieron. También supieron de ellas muchas personas que trabajaron en otras legislaturas y regresan a laborar con los actuales, entre ellos algunos ex congresistas.

Mesas de madera y sillas labradas, estatuas de bronce, cuadros, candelabros y otras reliquias que forman parte del patrimonio del Congreso del estado “desaparecieron” con la remodelación del Palacio Legislativo.

Por tal motivo, la presidenta de la mesa directiva del Congreso local solicitará una prórroga de 15 días más para concluir el proceso de entrega–recepción, con la finalidad de revisar con lupa todo lo que reciben de sus antecesores e investigar el paradero de los faltantes y con ello serán días aciagos los que les podrían esperar a los ex diputados locales, quienes en algún momento pensaron que el cargo era para siempre.