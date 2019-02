Detectó ASF irregularidades en el ejercicio de 221.3 millones de pesos en el Fortafin 2017

Un probable daño patrimonial por un monto de 221 millones 314 mil 500 pesos detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los recursos del Fondo para Fortalecimiento Financiero (Fortafin) que en 2017 fueron asignados a Tlaxcala, por lo que ya iniciaron con los procesos resarcitorios y de sanción a los presuntos responsables.

De acuerdo con el dictamen de la ASF del ejercicio fiscal de 2017, el gobierno del estado, junto con 39 municipios beneficiarios de estos recursos, incurrió en diversas irregularidades en la aplicación de las partidas de este fondo, inscrita dentro del Ramo 23, que fue ideado para “atender las solicitudes de las entidades federativas en este concepto”.

Por ello, determinó que el gobierno del estado y las Comunas “no realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fortalecimiento Financiero”, de ahí que emprendieron una serie de acciones para resarcir el daño y para que los responsables de éstas sean sancionados de conformidad con la legislación.

El resolutivo del ente fiscalizador, según la Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017–A–29000–15–1711–2018 1711–DE–GF, en el primer año de la administración del mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez y de las actuales autoridades municipales, hubo irregularidades en al menos 66.9 por ciento de los 330 millones 777 mil 600 pesos asignados a Tlaxcala por ese fondo.

Ello, porque la administración estatal y 39 municipios no pudieron comprobar diversos recursos, así como pago de obras no ejecutadas, además de incurrir en diversas irregularidades, como la transferencia de recursos a otras cuentas, ejecución de obras fuera de proyecto y sin documentación comprobatoria y justificativa, entre otras, como la adquisición de chamarras que no corresponde a los recursos del Fortafin.

La principal observación es que el gobierno del estado de Tlaxcala transfirió a 23 municipios recursos del Fortafin de 2017 por 122 millones 93 mil 300 pesos para el pago de obras, “sin disponer de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto por 118 millones 968 mil 800 de pesos, que corresponden al Catálogo de Proyectos de los Convenios”.

Los municipios con este problema son Zacatelco con 3 millones 881 mil 500 pesos, Xicohtzinco con 805 mil 700 pesos, Huamantla con 3 millones 96 mil 900 pesos, La Magdalena Tlaltelulco con 4 millones 346 mil 500 pesos, Mazatecochco con 8 millones 826 mil 400 pesos, Tepeyanco con 2 millones 583 mil pesos, Atltzayanca con un millón 997 mil 500 pesos, Apizaco con 5 millones 987 mil 200 pesos, Calpulalpan con 2 millones 696 mil 800 pesos

Además están Contla de Juan Cuamatzi con un millón 680 mil pesos, Panotla con 43 millones 601 mil 100 pesos, San Damián Texoloc con 79 mil pesos pesos, Santa Cruz Quilehtla con 3 millones 391 mil 200 pesos pesos, Santa Cruz Tlaxcala con 415 mil pesos, Tlaxcala con 26 millones 144 mil 600 pesos, Totolac con 64 mil 100 pesos, Xaloztoc con 2 millones 757 mil 500 pesos, Chiautempan con 399 mil 600 pesos, Cuaxomulco con 686 mil pesos, Hueyotlipan con un millón 210 mil 800 pesos, San José Teacalco con 2 millones 207 mil 700 pesos y San Pablo del Monte y Tzompantepec con 999 mil pesos cada uno.

En este rubro, la ASF determinó que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 118 millones 968 mil 841.35 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por pagar con recursos del Fortafin obras y acciones sin disponer de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto”.

La auditoría al ejercicio 2017 también reveló un posible daño patrimonial por 52 millones 358 mil 139.28 pesos, más los rendimientos que éstos hayan generado, que ejerció la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) para la adquisición de chamarras que entregó a alumnos de escuelas públicas de nivel básico.

Ello, porque realizó pagos de chamarras sin contar con la documentación justificativa que acredite la recepción de las chamarras por parte de los municipios beneficiados y en los tiempos establecidos en el contrato, ni con la autorización presupuestal para ser pagada con los recursos correspondientes al Fortafin 2017.

Aunado a lo anterior, la ASF detectó que la SEPE, de la cual es titular Manuel Camacho Higareda, realizó la asignación directa de estas chamarras, cuando debió hacerlo a través de una licitación pública, por lo cual la ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría del Ejecutivo del estado de Tlaxcala realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión adjudicaron la adquisición de chamarras por invitación restringida cuando debió ser por licitación pública, sin que se cuente con el soporte documental suficiente y conforme a la normativa.

Además, la autoridad educativa solo pudo comprobar la entrega de 12 mil 188 chamarras y no las 253 mil 30 piezas que informó, ya que la AFS “no cuenta con la documentación justificativa que acredite la recepción de las chamarras por parte de los municipios beneficiados, debido a que sólo se presentaron recibos simples de 10 municipios por 12 mil 188 piezas de un total de 253 mil 30, por lo que no se pudo constatar que los bienes se entregaron a los beneficiarios y en los tiempos establecidos en el contrato, de ahí que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 52 millones 358 mil 139.28 pesos.

No obstante, es en los municipios en donde también existen observaciones por irregularidades en la aplicación de este fondo, pues 39 Comunas arrastran diversos señalamientos y procesos para sancionar a los responsables de los mismos.

Ante todas estas observaciones e inicio de los procesos de sanción, la ASF llegó a la conclusión de que “el gobierno del estado de Tlaxcala (y los municipios) no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fortalecimiento Financiero”.

Por ejemplo, los municipios de Santa Ana Nopalucan, Santa Cruz Quilehtla y Totolac transfirieron 7 millones 118 mil 600 pesos del Fortafin a otras cuentas bancarias, sin realizar el reintegro de los recursos, ni los intereses generados por su disposición, siendo la última de estas Comunas la que mayores montos tienen que saldar por 6 millones 893 mil 100 pesos.

También destaca que el gobierno del estado de Tlaxcala, a través de 10 municipios beneficiados con recursos del Fortafin2017, no manejaron cuentas bancarias específicas para la administración de los recursos del fondo, debido a que recibieron recursos de otras fuentes de financiamiento, todo esto por un quebranto de 7 millones 504 mil 600 pesos.

En este caso se encuentran Terrenate con 2 mil 500 pesos, Xicohtzinco con 3 mil 100 pesos, Atltzayanca con 43 mil 800 pesos, Apizaco con 2 millones 100 mil pesos, Calpulalpan con 589 mil 500 pesos, Contla de Juan Cuamatzi con un millón 201 mil 400, San Damián Texoloc con un millón 703 mil 700; Santa Ana Nopalucan con mil 200 pesos, Santa Cruz Tlaxcala con 600 mil 200 pesos y Totolac con un millón 853 mil 200.

En todos estos casos, la ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control de cada Comuna realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no manejaron una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos del Fortafin 2017.

Además, algunos ayuntamientos, como San Damián Texóloc y Acuamanala realizaron obras con recursos del Fortafin que no estaban consideradas en los proyectos de los convenios, amén de que no cuentan con la documentación comprobatoria ni justificativa del gasto por un millón 793 mil pesos.

De igual forma, los municipios de Texoloc, Contla de Juan Cuamatzi, Atlangatepec y Acuamanala pagaron en su conjunto 13 millones 147 mil 500 pesos en ocho obras que no se encuentran consideradas en la Cartera de Proyectos de los Convenios, ni cuentan con la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la suscripción de un convenio modificatorio.

La administración de Calpulalpan gastó 6 millones 197 mil 400 pesos en nueve obras que corresponden a otras fuentes de financiamiento y de ejercicios fiscales anteriores, sin acreditar la justificación al fortalecimiento de las finanzas municipales o, en su caso, la inversión en el ejercicio fiscal 2017, además de que ocupó un millón 699 mil 200 pesos de este fondo para el pago de aguinaldos que no corresponden con la plantilla del personal y tabulador autorizado.

En el mismo tenor, la administración priista de Huamantla destinó recursos del Fortafin por un millón 735 mil 700 pesos en la obra denominada “Construcción de Salón de Usos Múltiples ubicado en Colonia Héroes de Antorcha”, la cual, de acuerdo con la ASF, “se encuentra inconclusa y no opera sin que se presenten las justificaciones de que se hayan aplicado las penas correspondientes; asimismo, se constató que el municipio no cuenta con los derechos de propiedad del predio donde se ejecuta la obra 2017.