Desechan solicitud de revocación de mandato contra munícipes de Tzompantepec

Pese a las presuntas pruebas que existen de que la regidora del municipio de Tzompantepec, Dominga Rodríguez Salamanca, ha incurrido en actos presumibles de delitos, el Congreso del estado desechó la solicitud de revocación de mandato en contra de dicha munícipe.

Con 17 votos a favor y uno en contra, el pleno del Poder Legislativo también desechó la solicitud de suspensión y revocación de mandato en contra del edil, Arturo Rivera Mora, con el argumento de que dicha petición no se apegó a lo establecido en la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.

Este jueves, el pleno tomó esas determinaciones, mismas que fueron refutadas el ex alcalde de Tzompantepec y actual diputado local petista, Víctor Castro López, quien acusó a la sexta regidora Dominga Rodríguez Salamanca de vender viviendas deshabitadas.

“Hay que ver la situación que está pasando en los Girasoles en Tzompantepec, claro que el ejemplo lo viví como alcalde de los muchos problemas porque la que ahora es regidora se dedicaba vender las casas vacías a los familiares que están en el Cereso de Apizaco”.

Abundó: “Se tuvo reuniones con Infonavit y con el Gobierno del estado de lo que ocurre en Girasoles y parte de Villas, pero no hay solución porque se siguen vendiendo casas que están desocupadas a un costo de 5 mil o 10 mil pesos. El dictamen que estoy viendo sobre la regidora no lo comparto porque se tenía que investigar, pero sé que a lo mejor no hubo muchas pruebas y no fue un requerimiento que llego a puntos, pero a lo mejor lo faltó”.

Desde el pasado 14 de diciembre de 2018, Norberta Guzmán Negrete, José Hernández Hernández, Ángela García Jardines, Martin Alfaro Ramírez, Leonor Moreno López, Armando Loranca Guzmán, Alma Delia Báez Sánchez, Maciel Castillo Toral y Enrique Márquez Hernández presentaron ante el Congreso local la solicitud de suspensión y posterior revocación de mandatos de Arturo Rivera Mora y Dominga Rodríguez Salamanca y Arturo Guevara Cervantes, quienes se desempeñan como Presidente y Sexta Regidora.

Por otra parte, en la misma sesión, la diputada de Morena Ana Bertha Matranzo Corona propuso al pleno del Poder Legislativo impulsar un programa de lecto-escritura en el sistema Braille en la entidad con la finalidad de que las bibliotecas públicas del estado cuente con éste esquema o bien, con audio libros.

Tras lamentar que el nivel de lectura entre la población es deficiente, la legisladora propuso una serie de reformas y adiciones a la Ley de Bibliotecas del Estado de Tlaxcala, a fin de promover “el uso y manejo de tecnologías de la información y comunicación para la difusión de todo su acervo”.

De aprobarse la propuesta, el acervo documental de las bibliotecas deberá ser proporcionado en formatos adecuados para la inclusión de usuarios con debilidad visual e invidentes a través del sistema de lectura Braille o por medios de audio”.

Además de que las Bibliotecas deberán contar con accesibilidad a sus espacios y servicios para el uso de personas con algún tipo de discapacidad de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas.

La propuesta de la diputada de Morena que fue turnada a las comisiones de Educación, Cultura Ciencia y Tecnología; así como a la de Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente.