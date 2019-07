Desconocimiento del partido e incompetencia, mantienen desaparecido al PAN: Dávila

El desconocimiento del partido, la falta de proyecto y la incompetencia de quienes integran la dirigencia estatal del albiazul, que encabeza José Gilberto Temoltzin Martínez, han propiciado que el Partido Acción Nacional “esté desparecido” en Tlaxcala y ello pude generar “muchos riesgos” de cara a los comicios del año 2021, estimó la diputada federal, Adriana Dávila Fernández.

En entrevista, la dos veces candidata a gobernadora de Tlaxcala reconoce que la actual dirigencia la ha marginado, como a otros tantos liderazgos y cuadros de su partido, ya que hasta el momento, con casi ocho meses de la actual dirigencia estatal, no ha sido convocada a ninguna reunión de trabajo a favor de las estructuras.

La diputada federal no duda en asegurar que la actual dirigencia, con sus omisiones o acciones, ha desaparecido al partido en la entidad.

“El partido está desaparecido, que no hay un solo pronunciamiento de lo que hay en el país, y en el estado, que no hay posición clara de que oposición somos tanto en lo local como en lo nacional y no tengo claro cuál ha sido nuestro posicionamiento respecto al papel de Morena en el Congreso local, o en algunas de las cosas que han sucedido respecto a los presupuestos, o incluso, en el tema de feminicidios”, dijo.

Incluso, consideró que la dirigencia que encabeza Temoltzin Martínez ha permitido la intromisión de grupos de Morena a temas, estructuras y elecciones de los panistas, principalmente de Claudia Pérez.

“El partido no se ha pronunciado por la intromisión de Morena a nuestro proceso, porque no encuentro lógica de que personas que están abiertamente en Morena estén en la Comisión Permanente, como Celina Pérez, y es ilógico que en nuestros procesos internos participe la gente de ese partido y que es gente de la diputada Claudia Pérez y eso le corresponde pronunciarse al presidente del partido, pero veo un silencio absoluto”, abundó.

Sin embargo, consideró que esas omisiones son hasta normales, cuando en la dirigencia existe incapacidad para dirigir el partido, no tienen proyecto y que su arribo a la presidencia se dio a base de mentiras.

“Cuando uno se repliega tanto, empieza a salir que las cosas no son como decían y queda demostrado que lo que dijeron era mentira, lo que usaron para hacer campaña, y demuestra que hay una lamentable incompetencia y falta de voluntad para construir una institución… (pero) no me extraña lo que veo, porque yo vi a un grupo de personas unirse para ir en contra de alguien y no a favor del partido, y creo que cuando tú vas en contra de algo, te encuentras un vacío porque no hay proyecto”, espetó.