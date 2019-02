Desconocen diputados cuánto ejercerán en gestión social; para esa partida se aprobaron 83.9 mdp

A pesar de que se aprobaron un incremento superior al 100 por ciento en capítulo 4000 de gestión social y que les representaría 279 mil 879.4 pesos mensuales para cada uno de los congresistas, los integrantes de la LXIII Legislatura local desconocen cuánto tendrá cada diputado para ese fin.

En el presupuesto de este año, los diputados incrementaron la partida 4000 de gestión social, al pasarla de 41 millones 870 mil 321 pesos a 83 millones 963 mil 837 pesos, que representan 42 millones 93 mil 516 pesos adicionales a los aprobados para el año 2018.

El dinero, previsto asignaron a la partida 4.4.1.1, que de acuerdo con clasificador por objeto del gasto para el estado de Tlaxcala, de conformidad con la Ley general de Contabilidad Gubernamental son “asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, que los entes públicos otorgan a personas u hogares para propósitos sociales”, no ha sido distribuido entre los congresistas.

Al respecto, el presidente del Comité de Administración del Congreso local, Rafael Ortega Blancas dijo desconocer la distribución de esos montos, ya que no han sesionado para realizar las reasignaciones de su gasto.

“Todavía no se ha hecho la distribución apenas estamos haciendo el estudio y todo lo que corresponde a gestión social y si quiero dejar en claro que y ustedes lo deben saber, hay muchísimos apoyos que los diputados están entregando, yo lo he testificado y ustedes lo ven que hay muchas necesidades en la población y acuden a las oficinas de los diputados entonces que bueno me da gusto que tengan ese apoyo los ciudadanos y los diputados la voluntad para ayudar”, dijo.