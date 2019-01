Desarticulación institucional

La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es un problema social complejo que se desarrolla frente a los ojos de las autoridades y de las comunidades. Poco a poco las investigaciones académicas han permitido ir profundizado en su compresión. Para su atención se necesita de leyes, programas, protocolos, políticas públicas que guíen el camino hacia su erradicación. También se necesita la “institucionalización de las acciones”, como lo especificó la directora del Programa Estatal contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en noviembre del año pasado, para que exista una coordinación entre dependencias y entidades del gobierno del estado para concretar acciones con un mismo fin y garantizar los derechos de las víctimas.

Marco Antonio Mena, en su segundo informe de gobierno, respecto de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala, refirió que cuenta con un protocolo unificado para los casos de violencia, han fortalecido la Unidad Especializada de Investigación del delito de trata de personas, crearon unidades de Igualdad de Género en más de 40 dependencias y creó el Consejo Estatal contra la Trata de Personas. Este último, con base en la ley en materia de trata, tiene a su cargo “… coordinar las políticas, acciones y programas en materia de prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas”. En este organismo deben participar nueve dependencias y entidades del gobierno del estado y un organismo autónomo. Estos mínimos de acción gubernamental para combatir la trata de mujeres y niñas en Tlaxcala realizados en 2018 dan cuenta del poco interés del gobierno del estado en materia de trata.

Pero también muestra un grave problema de miopía, debido a que no comprende aún que estamos hablando de un problema complejo que no puede reducirse a la creación de un Consejo, que hasta la fecha no ha aprobado el Programa Estatal contra la Trata de Personas, a pesar de que las organizaciones y personas de la academia le entregaron una propuesta.

Lamentablemente la preocupación no termina ahí, debido a que el gobierno de Marco Antonio Mena ha mostrado la desarticulación de las dependencias a su cargo frente a este problema, hecho que fue visible en el Plan Estatal de Desarrollo 2017–2021, donde estableció que “corresponde al Instituto Estatal de la Mujer implementar las políticas públicas necesarias para el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres y niñas en el estado…”, invisibilizando a las demás instituciones que integran el Consejo Estatal contra la Trata. Esta posición ha continuado, en buena medida, porque la Secretaría de Gobierno del estado, que preside el Consejo Estatal contra la Trata de Personas, no ha garantizado que las dependencias y entidades del gobierno del estado se coordinen para implementar acciones de atención y protección integral a las víctimas, investigación y sanción del delito y prevención de la reproducción del problema.

La intervención del gobierno del estado frente a esta forma de violencia hacia las mujeres es de carácter urgente, debido a que el aumento del problema es alarmante. En el documento de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2016, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala reporto cuatro denuncias de casos de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, en 2017 reportó 10 y de enero a noviembre de 2018 reportó 26. Es decir, en el tiempo que lleva la gestión de Marco Antonio Mena, las denuncias aumentaron más del 160 por ciento.

Es necesario que en el año 2019 el gobierno del estado amplíe su mirada en la comprensión de la trata de mujeres y niñas y que las dependencias que integran el Consejo Estatal contra la Trata de Personas, incluida la Secretaría de Educación Pública, asuman su responsabilidad de manera coordinada, pues de lo contrario se corre el riego de que la problemática de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, así como otras violencias que se generan hacia las mujeres, como la desaparición, la violencia sexual y el feminicidio, se agraven. Desde lo más profundo esperamos que en 2019 el gobierno finalmente garantice los derechos de las mujeres y las niñas a vivir libres de violencia.