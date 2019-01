Dependencias que operan programas sociales ya tienen encargados provisionales: Cuéllar

Las dependencias federales que operan programas sociales son en las que ya se han hecho nombramientos de encargados “provisionales” a efecto de realizar la entrega–recepción, en tanto los pagos a quienes fungieron como delegados en la administración pasada ya quedaron suspendidos desde el 31 de diciembre de 2018, lo mismo que la relación laboral del personal por contrato.

Lo anterior lo dio a conocer la delegada estatal de los Programas de Desarrollo, Lorena Cuéllar Cisneros, quien mencionó que ante la eventual salida de Joel Molina Ramírez como presidente local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para cubrir el escaño que dejará José Antonio Álvarez Lima para dirigir el Canal 11, ella guardará una sana distancia con el partido porque tiene bajo su responsabilidad el manejo de recursos públicos.

En entrevista, mencionó que a la fecha se han hecho nombramientos provisionales en instituciones como la Secretaría de Bienestar, Prospera, Indesol, Inapam y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Liconsa y Diconsa, a efecto de abocarse a la entrega–recepción por la operación de los programas sociales.

“Estamos trabajando en la elaboración de las tarjetas para que los programas sociales se distribuyan en próximas fechas, mientras en el resto de las dependencias los delegados anteriores dejaron un responsable como enlace para que sean los que entreguen las delegaciones”, agregó.

Cuéllar Cisneros destacó que ya se dejaron de enviar los pagos para el cargo de delegados porque concluyeron funciones desde el 31 de diciembre de 2018 y señaló que no se ha incurrido en despidos de personal, pues lo único que pasó fue la conclusión de contratos de los trabajadores. “Entonces, en este momento los colaboradores que cumplieron con sus contratos fueron las únicas personas que ya no están laborando, no sé cuántas son, cada una de las delegaciones es distinta”.

Asentó que la conclusión de relación laboral es con el personal eventual que trabajaba por contrato que venció el pasado 31 de diciembre.

Recordó que los encargados de las delegaciones no tienen limitación para brindar información a los medios, “pero apenas están recibiendo las instituciones y tienen 180 días para hacer un diagnóstico de cada una de las delegaciones”.

Mencionó que en algunas delegaciones se ha detectado que rentan dos o tres edificios y por eso están disgregados los trabajadores, lo cual complica la prestación de los servicios. “Tenemos que analizar, ver los costos de esos arrendamientos, lo que representaría un cambio, todo eso lo tenemos que hacer en 180 días”.

Sobre la eventual salida de Joel Molina como presidente de Morena, expuso que tiene un respeto hacia el dirigente y sabe de su responsabilidad al frente de este instituto político.

Cuestionada sobre la posibilidad de que busque imponer a un personaje cercano a ella al frente de Morena, respondió: “Tengo que guardar una sana distancia porque vamos a manejar recursos del gobierno federal, debe apartarme de eso. En caso de que ese rumor (la llegada de Joel Molina al Senado) que sea lo mejor para México”,

“No voy a meterme para nada en el partido, respeto mucho las actividades del partido, no tengo ni cabeza más que para dedicarme al trabajo que tengo, son 46 delegaciones”, recalcó Cuéllar Cisneros.

En cuanto a la aprobación en la Cámara de Diputados federal de la creación de la Guardia Nacional, dijo que este tema se abordó en la reunión del grupo de seguridad con el gobierno estatal la mañana de este jueves, en donde se habló de que este asunto bajará a congresos estatales para su validación.

Al preguntarle sobre las críticas que han hecho organismos internacionales sobre la creación de la Guardia Nacional por la posibilidad de que se violen los derechos humanos de la población, respondió que “los cometarios han sido positivos, de mucha confianza de que todo será para bien de México y apoyando las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Aseguró que las opiniones de organismos nacionales e internaciones, de académicos y gobernador se se tomaron en cuenta, de ahí que el presidente y los diputados federales han analizado las observaciones para no vulnerar los derechos humanos, “ha habido apertura del presidente y de los diputados para hacer las modificaciones al acuerdo”.

Por otra parte, indicó que a la fecha ya han sido censadas 197 mil de 297 mil viviendas en Tlaxcala como parte del Censo del Bienestar, lo que representa un avance del 72 por ciento.

“Seguimos censando todos los días, ahora con apoyo de alcaldes, presidentes de comunidad, cabildos y la sociedad que tiene confianza de que las primeras personas censadas estarán pronto recibiendo su recurso. De hecho, a los 60 mil adultos mayores ya se les depositó hace unos días sus 2 mil 555 pesos”.

El censo va a continuar, no haya una fecha limite porque hay casos en que se ha regresado a los domicilios hasta ocho veces y eso ha limitado terminar al 100 por ciento este trabajo”.