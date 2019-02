Denuncian padres de familia cobros adicionales en el Cecyte de Tepeyanco

Padres de familia del plantel 06 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) se quejaron por el cobro de 450 pesos por concepto de un taller que impartirá a los alumnos la asociación civil Adinam y del cual no tiene conocimiento la Dirección General del subsistema.

De acuerdo con algunos tutores, que prefirieron la gracia del anonimato para no ser objeto d represalias por parte de las autoridades del plantel ubicado en el municipio de Tepeyanco, este curso representa un gasto adicional al que deben hacer por concepto de inscripción al semestre que está por comenzar, y algunos padres de familia no tienen las posibilidades económicas para hacer ese desembolso.

Refirieron que el año pasado también se les hizo un cobro por un taller que impartió la misma organización, en ese entonces fue de 609 pesos. “En el primer semestre supuestamente el pago era de manera voluntaria, pero al final terminaron obligando a todos los alumnos a pagarlo”, denunciaron.

Los quejosos mostraron un recibo con fecha 24 de enero de 2019 por la cantidad de 450 pesos por concepto de Programa de Acompañamiento Escolar Humanista SIE Cecyte 06, el cual, abundaron, será impartido por la organización Adinam a los estudiantes en el transcurso del semestre que está por iniciar.

“Pareciera no ser mucho (los 450 pesos) pero hay jóvenes que no se podían inscribir porque no les alcanzaba. Llamaron a la Dirección General de Cecyte y desconocían de este curso o pago. Pero así están varios papás, pues pagan o andan consiguiendo el dineropor temor a no reciban a sus hijos”, revelaron.

En su cuenta de Twitter, Adinam, cuyas oficinas se encuentran en la calle 4 número 1700 de la colonia Loma Xicohténcatl de la capital tlaxcalteca, se identifica como una asociación civil dedicada a la atención y prevención de adicciones en jóvenes y adultos mayores que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Refiere que en 2018 impartió en el Cecyte 06 de Tepeyanco el taller con padres de familia “Riesgo en redes sociales” para prevenir el abandono escolar, mientras que el pasado 30 de enero ofreció el taller de motivación y desarrollo humano a docentes y personal administrativo, también enfocado a evitar la deserción.

Asimismo, informa de otros talleres que imparte en el Cecyte 16 del municipio de La Magdalena Tlaltelulco.

Los padres de familia del Ceccyte 06 de Tepeyanco solicitaron la intervención de la Dirección General del subsistema para que no se hagan gastos adicionales que afectan la economía de sus familias.