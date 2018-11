Denuncian agricultores irregularidades en operación del Fondo de Garantía en el sexenio pasado

En bancarrota y en riesgo de perder sus bienes en proceso de adjudicación de financieras, productores de maíz, trigo y cebada afectados por heladas registradas en 2011, atribuyeron esta situación a supuestas anomalías en el uso de 40 millones de pesos del Fondo Estatal de Garantía, con el que el gobierno de Mariano González Zarur tendría que pagar para la liberación de créditos, así como a la operación irregular de acreedoras.

En rueda de prensa, Floriberto Avelar Peláez, presidente de la Sociedad Agronómica de Tlaxcala (SAT), refirió que antes de la catástrofe en los cultivos, los agricultores trabajaban con Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), a través de la Sofom Anec, Servicios Financieros, principalmente.

Tras el siniestro de septiembre de 2011 por heladas, el cual derivó en la declaratoria del estado como zona de desastre, “en automático tendrían que entrar los fondos de garantía que teníamos para solventar el pago de créditos conseguidos en ese año”, pues el fenómeno “acabó con todo, nos dejó en la ruina, muchos pudieron salvar sus cuentas a medias y otros se quedaron con la deuda entera”.

A partir de ese momento -indicó- se realizaron gestiones, incluso en la Ciudad México, donde se firmó una minuta de trabajo, de fecha diciembre de 2011, con representantes de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y de FIRA para negociar la deuda y estas ofrecieron apoyar, principalmente a beneficiarios del componente Cadena y de Seguros Catastróficos, a fin de que los productores “tuvieran libertad para seguir trabajando, pero no fue así”.

Ahí se definió que el monto para resolver la problemática de la entidad “que era de 13. 5 millones de pesos, pues había complicaciones en los cultivos de maíz, trigo y cebada”. Esta cantidad tendría que haber sido cubierta con el Fondo Estatal de Garantía, que tres meses antes del siniestro de septiembre, “con bombo y platillo” el FIRA y el gobernador Mariano González Zarur firmaron en convenio por la cantidad de 40 millones de pesos. “Hasta el momento no sabemos dónde están” esos recursos, señaló.

Tampoco FIRA puso en operación “el fondo de garantía FEGA en beneficio del campesino afectado, sino de las financieras ANEC, Sidesa y La Victoria, pues supimos que estas ya cobraron su dinero, por lo que ahora le debemos a este Fideicomiso, que nos cobra y hace valer los contratos de crédito”.

Recordó que la cartera inicial con esas tres sociedades era de 3.5 millones de pesos y actualmente es superior a13 millones, “razón por la que FIRA pretende quedarse con las garantías y si lo hace nos va a dejar en la calle, aunque por el momento el proceso está congelado”, debido a diversas gestiones en las que la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) ha apoyado”.

Del gobierno aún “no hay quien nos tienda la mano”, pues en el caso de Marco Antonio Mena Rodríguez, mandatario estatal en turno, “nos dio cita para el mes de enero de este año, ya estamos en noviembre y no nos ha recibido”.

Agregó que desconoce dónde fueron depositados los recursos del Fondo Estatal, pero supuso que en algún banco. “No sabemos qué pasó. Cuando Jonatan Bretón era secretario de Fomento Agropecuario nos dijo, no se preocupen, ese dinero ya se pagó a la (financiera) ANEC pero esta dijo que no era cierto. Regresamos con él (entonces funcionario) y señaló, la verdad no sé nada”.

Confió en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí los escuche, pues el de Enrique Peña Nieto “solamente nos fue dando largas y nunca se solucionó, a tal grado que 70 productores no tenemos acceso a créditos”, debido a problemas legales, pues “ya les están reclamando las garantías”.

Externó su preocupación porque hay en juicios en marcha para la adjudicación de sus bienes que están riesgo de perder, entre ellos varios terrenos.

Luego, Saúl López, abogado, informó que representa a productores de Nanacamilpa, Benito Juárez, Tlaxco y Apizaco, y denunció que ANEC, Servicios Financieros, “utilizó como documentos probatorios en unas demandas, contratos que contienen firmas y huellas digitales falsas, los cuales fueron avalados por la Corredora Nora”.

El caso se ha litigado en el Juzgado Tercero de Distrito y en el Quinto especializado en asuntos financieros, en el estado de Puebla, pues involucran a alrededor de 20 productores de dos grupos, quienes aparecen como deudores, a pesar de que la mayoría pagó sus créditos, “pero ANEC nos hace cobros por arriba de 10 millones de pesos”.

Ese monto es atribuido solo a un grupo y -agregó- ante esta situación se procedió legalmente para denunciar el delito de usura, falsificación de firmas y de fraude procesal. Este caso también tiene relación con el Fondo Estatal de Garantía 2011, añadió.

Por tanto, demandó cancelación de deudas, la liberación y devolución de garantías (tierras de cultivo y viviendas) y la eliminación de nombres de sus clientes del Buró de Crédito, de lo contrario “los productores no tienen forma de seguir trabajando, pues esos bienes están en trámite de adjudicación por parte de ANEC, en contubernio con la Corredora Nora, quienes crearon la empresa fantasma Agraflor”.

A su vez, José Emigdio Taboada Sánchez, presidente Sistema Producto Trigo, reiteró la demanda de ayuda gubernamental, pues la situación empeoró con la sequía registrada en este año, la cual provocó “daños en 110 mil hectáreas de maíz, en 50 mil de trigo y en 60 mil de cebada” en todo el estado y pérdidas económicas de 50 por ciento.

Luis Mejía Cruz, secretario general de la Sociedad Agronómica de Tlaxcala, dijo que la “Sefoa apenas pagó hace 15 días los seguros de 2017 y ofreció mil 200 pesos” por hectárea. “No sabemos si reír o llorar”, abundó Floriberto Avelar. En tanto, Víctor Vela, productor, requirió un plan emergente para rescatar al campo y advirtió que si no se atiende el problema de las financieras, habrá movilizaciones contra FIRA.