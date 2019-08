Denuncia equipo de Ivonne Ortega compra de votos y acarreo a favor de Alejandro Moreno

Compra de votos, acarreo y coacción a trabajadores del gobierno del estado para sufragar por Alejandro Moreno son algunos de los incidentes que registraron integrantes de la coordinación de la campaña de Ivonne Ortega para la presidencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el proceso interno que se realizó este domingo en la entidad.

Al respecto, Alfredo Medellín Fuentes, coordinador del Proyecto de Ivonne Ortega en Tlaxcala, indicó que esperarán a conocer los resultados de la votación para proceder conforme a derecho, en tanto, refirió que se elaborarán las actas correspondientes de los incidentes que han registrado en los centros de votación ubicados en los 60 municipios del estado.

Este domingo, los militantes priistas del país acudieron a emitir su sufragio para elegir a sus dirigentes a nivel nacional. Los contendientes son Alejandro Moreno, Ivonne Ortega y Lorena Piñón. Para la elección de la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, en Tlaxcala se instalaron 69 casillas para recibir los votos de los 42 mil 887 militantes en los 60 municipios en un horario de 9 a 17 horas.

Si bien no se reportaron mayores incidentes, el coordinador del Proyecto Ivonne Ortega, Alfredo Medellín denunció diversas anomalías en el proceso interno, entre ellas la compra de voto a favor de Alejandro Moreno a 100 pesos en el municipio de Teolocholco –donde se encontraba al momento de la entrevista vía telefónica–.

“Incidentes hubo varios, se permitió el voto a personas no militantes. En la capital de Tlaxcala se obligó a los maestros a trabajar y llevar a su familia a votar, si no los despedían. A Jorge Medellín, quien radica en la colonia Loma Bonita, el síndico de Tlaxcala lo coaccionó para que votara por Alejandro Moreno. Se nos entregaron dos padrones pero no coincidían en el número de afiliados y uno está rasurado”, evidenció.