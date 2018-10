Denuncia docente acoso laboral del director del plantel Emsad de Capula

Laura Camacho Flores, docente del centro de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) plantel Capula, municipio de Natívitas, denunció acoso laboral por parte del director Mario Olvera Coronel, quien desde el año pasado le ha impedido cumplir con su horario de trabajo y además ha azuzado a padres de familia para que le impidan ingresar a las instalaciones educativas.

Cuestionó que no obstante que ha denunciado estas acciones a las Coordinación Estatal del Emsad y a la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) –al cual pertenece el primer subsistema—sus respectivos titulares José Alfredo Flores Hernández y José Luis González Cuéllar, no han intervenido.

De acuerdo con la profesora originaria de Santa Inés Tecuexcomac, municipio de Ixtacuixtla, Olvera Coronel se molestó con ella cuando decidió aceptar 15 horas que le ofreció la Dirección General del Cecyte en el plantel Emsad de Emiliano Zapata. “Él me trató de convencer para que no aceptara con el argumento de que estaba muy lejos y que solo trabajara en Capula”.

Camacho Flores aceptó las horas en Emiliano Zapata, pues en el plantel de Capula solo tiene asignadas 12 horas para las asignaturas de Ciencias de la Salud y Geografía, además, “me convenía porque estoy estudiando una maestría y necesito el recurso”, abundó.

Entrevistada vía telefónica, refirió que tuvo que pedirle a Olvera Coronel que la asignación de su carga horaria no coincidiera con la que tendría en el plantel de Emiliano Zapata. “Me respondió que iba a ser lo posible y en un primer momento acomodó mi horario, pero para el siguiente semestre ya no lo hizo, porque me dijo que no iba a cumplir caprichos y que ya me había advertido que iba a tener ese problema”.

Al coincidir sus horarios en los dos planteles, el director de Capula le levantó un acta administrativa porque estaba faltando a sus clases los días miércoles sin ninguna justificación.

Desde ese momento, Camacho Higareda recurrió a la Dirección General del Cecyte para que se regularizara su situación. Ello permitió que le fueran pagadas las horas en el plantel de Capula, “pues las autoridades se dieron cuenta que mis faltas no eran por mi culpa”.

Refirió que el pasado 24 de septiembre, cuando acudió a dar sus clases, padres de familia le impidieron el acceso al plantel y le reclamaron sus ausencias. De acuerdo con la docente, los tutores fueron azuzados por Olvera Coronel para realizar dicha acción, además de que le inventaron una serie de calumnias como que llegaba tomada a trabajar y que coqueteaba con los alumnos.

Consideró que la razón del actuar del directivo es porque “le gusta ser elogiado y yo no lo hago, a otro maestro también le hizo lo mismo a que a mí”. Ante ello pidió la intervención de las autoridades del subsistema para que pueda regresar a dar clases en el plantel de Capula, pues hasta el momento solo ha tenido el respaldo del secretario general del sindicato del Cecyte, Zenón Ramos Castillo.

Cabe referir que el pasado lunes padres de familia del plantel de Capula se manifestaron en la Dirección General del Cecyte para exigir que no se permita el regreso de Camacho Flores, quien refirió que desde el pasado 24 de septiembre los alumnos que atendía no tienen clases.