Denuncia diputado de Morena que legislador del PAN ofreció dinero de “alguien” para aprobar algún dictamen

El diputado local de Morena, Miguel Piedras Díaz, denunció que el líder de la bancada del PAN, Omar Milton López Avendaño, ofreció dinero “a nombre de alguien” al resto de los integrantes de la LXIII Legislatura local a cambio de su voto en el pleno, hecho que estimó, estaría podría repetirse con la iniciativa para crear la Ley de Movilidad para el estado de Tlaxcala.

Tras la presentación en el pleno de esa iniciativa, el también presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso local subió al pleno para denunciar que el panista hizo ese ofrecimiento y ahora, utilizaría la nueva norma para lograr beneficios personales.

“Con el respeto que no se merece el diputado Milton porque no está, quisiera saber ¿cuánto le ofrecieron por mover esta ley?, y quisiera que tuviera el valor de decirlo públicamente como hace dos meses en el mes de diciembre se atrevió a ofrecernos dinero a cada uno de los diputados que estamos en esta tribuna y que mis compañeros no me dejaran mentir”, soltó desde la Tribuna.

Tras sus señalamientos, en entrevista colectiva, Piedras Díaz volvió a denunciar ese tipo de prácticas, pues afirmó que “el diputado Omar se dedicó a hablar en los medios de comunicación de moches y situaciones así, en contra de los 19 diputados, lo cual no fue así, él mismo vino y nos ofreció una cantidad a cada uno de los diputados, por eso lo hago público porque el ahoy (sic) vuelve a utilizar una ley que ya estaba propuesta en la legislatura pasada”

Para qué le ofrecieron ese dinero el diputado y para qué, se le cuestionó.

No voy a hablar más, él les dirá.

Pero usted fue quien puso el tema en público, se le reiteró

“Es un tema que tenía que hacerlo público, él tendrá que dar la respuesta, porque él fue quien nos lo ofreció, para los 24 diputados en el salón verde. Alguien lo mandó a ofrecer ese dinero. Ahoy (sic) les puedo asegurar que está pasando lo mismo que alguien le ofreció alguna cantidad para que mueva esta ley, más sin en cambio (sic) el no busca beneficiar con esta ley”, apuntó sin ofrecer ninguna prueba.

Por ello, el morenista no dudó en señalar que la propuesta de nueva Ley de Movilidad que presentó el panista junto con diputadas de PVEM, Panal y Movimiento Ciudadano, busca lograr algunos beneficios.

“Lo que están haciendo es sacar una iniciativa que ya estaba enterrada para favorecer a las plataformas. Yo lo dije claro que no iba a favorecer a nadie, se utilizarán las plataformas, pues claro, pero se usarán las mesas de trabajo con los permisionarios y usuarios, porque nosotros no podemos determinar lo que quieren los usuarios, tenemos que salir a ver qué es lo que quieren”, espetó.

Cuestionado si su oposición a la creación de esta norma no obedece al conflicto de intereses que tiene, ya que es empresario del transporte, el diputado de la bancada de Morena reconoció ello, pero aseguró que solo tiene una concesión.

“El hecho de que sea transportista, tengo una sola concesión, no significa ser empresario y no es un conflicto de interés. No es una empresa la que tengo, es una sola concesión que me entregó el Estado hace muchos años para trabajar… no se puede permitir que entre una ley como esa, estoy trabajando ahora en el bienestar de la ciudadanía y de los transportistas”, acotó.

Por su parte, las diputadas María Isabel Casas Meneses, Maribel León Cruz, Luz Guadalupe Mata Lara salieron en defensa de su propuesta al asegurar que busca beneficiar a la sociedad y abona al proceso legislativo que ya realiza el Congreso del estado, por lo cual no debe ni sorprender “ni molestar” a ninguno de los congresistas.