Defiende Jorge Guevara su elección como dirigente de la sección 55 del SNTE

Pese a las acusaciones de irregularidades y actos violentos hechos por Maestros por México (MxM), Jorge Guevara Lozada defendió su elección como secretario general de la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pues aseguró que fue en un proceso transparente, democrático y apegado a los estatutos de la organización.

Por ello también rechazó que haya sido “puesto a modo” para ocultar presuntos desvíos de recursos por parte de su antecesor en el cargo, Ignacio Díaz Grande, como lo señalaron docentes de la agrupación MxM, si bien prácticamente descartó que el Comité Ejecutivo Seccional (CES) que encabeza vaya a revisar la gestión del ahora ex dirigente sindical.

Guevara Lozada fue electo como secretario general de la sección 55 del SNTE en el IX Congreso Seccional Extraordinario que se celebró el pasado jueves en medio de actos de violencia y acusaciones de presuntos delegados de que se les impidió el acceso, por lo cual adelantaron que impugnarán todo el proceso de la asamblea electiva.

En entrevista, el nuevo dirigente sindical expuso que sus detractores están en su derecho de recurrir a las instancias legales, pero aseguró que su elección cumplió todos los procesos estatutarios del SNTE, “nos trataron de confrontar, pero no hay camino para impugnar, todo está legalmente constituido, hay igualdad de género como lo marcan los estatutos”.

Refirió que al Congreso Seccional Extraordinario, que se realizó a puertas cerradas en el salón de un hotel de la ciudad de Apizaco, acudieron 96 de 106 delegados efectivos, la mayoría de quienes ejercieron su voto libre y universal a su favor por el trabajo que ha realizado desde hace varios años dentro del sindicato, por lo que convocó a sus detractores a respetar la decisión de la asamblea.

“Invito a quienes no concebimos las formas de lucha, que lo hagamos por el bien. No hubo agresión por parte de los institucionales, no hubo ofensa verbal, los que iniciaron fueron ellos y lo saben, los respeto porque somos compañeros de lucha y lo seguimos siendo, queremos estabilidad para el magisterio, hoy se hizo a pesar de los que dudan, hay vídeos donde ninguno de los que estamos en el comité Ejecutivo lo hizo (las agresiones)”.

Guevara Lozada, quien ha ocupado diversas carteras en la sección 55 del SNTE, consideró que sería “equivocado y doloso” de su parte iniciar una investigación a la gestión de su antecesor, además, asentó que “desde el comité anterior tenemos un órgano de fiscalización, hay tres auditorías y están en proceso para ver cómo están las cosas”.

El Comité Ejecutivo de la sección 55 del SNTE, que aglutina a 4 mil 700 trabajadores de la educación, lo integran 45 carteras, algunas de las cuales todavía no han quedado definidas, comentó.